Amazon celebra il Natale con sconti folli: ecco prezzi che scendono fino al 70%

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Amazon, ecco gli sconti in vetrina per i regali di Natale migliori
Amazon fa vedere tutte le sue offerte anche oggi all’interno della lista che potete vedere in basso, la quale però è solo un assaggio:
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Lexar JumpDrive S80 Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.1, Fino a 150 MB/s in Lettura, Memoria USB Stick per computer, dati di archiviazione esterna, foto, video (LJDS080064G-BNBAG), PREZZO: 13,99€, LINK;
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Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S27CG554), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Flicker Free, Eye Saver Mode, PREZZO: 162,99€, LINK;
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ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor, Sistema WiFi 7 mesh Dual-Band B3600 (802.11be) per Esterni, 2,5 Gbps, Copertura fino a 235 Metri Quadri, Due Porte 2,5G, AI WAN, Resistente alle Intemperie, Bianco, PREZZO: 129,90€, LINK;
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NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali, PREZZO: 499,00€, LINK;
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ASUS AIO F3702WFAK#B07ML1XD2K, Display 27″, 75Hz, Processore AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Bianco, PREZZO: 649,00€, LINK;
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Xiaomi POCO F8 Pro, Smartphone 12+256 GB, Display AMOLED 6,59″ 120Hz, Tripla Fotocamera 50MP Teleobiettivo 60mm, Audio Sound by Bose, Batteria 6210mAh, Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore escluso, PREZZO: 649,90€, LINK;
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HONOR 400 Lite 5G Smartphone,8GB RAM 256GB Memoria Dual SIM NFC, 5230 mAh,108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, IP64&SGS, Marrs Green [Versione italiana], PREZZO: 199,40€, LINK;
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Philips Ambilight 55PUS8510 4K QLED Smart TV – Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant, PREZZO: 379,00€, LINK;