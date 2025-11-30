Amazon ABBASSA il prezzo del notebook Lenovo Legion 5: è super scontato

Il Black Friday di Amazon porta gli utenti a poter giocare liberamente con i propri notebook, accedendo senza pensieri ai propri titoli preferiti, grazie ad una selezione di prodotti in fortissimo sconto rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Il risparmio è notvole sul listino iniziale anche nel caso del Lenovo Legion 5, un prodotto da gaming davvero di alta qualità.

Il modello in questione risulta essere caratterizzato dalla presenza di un display OLED da 15 pollici di diagonale, con risoluzione WQXGA, che può raggiungere un refresh rate di 165Hz, riuscendo in questo modo a garantire la massima fluidità di utilizzo nella maggior parte degli ambiti. A rendere il prodotto ancora migliore ci pensa la configurazione di SoC e scheda video: di base integra un Intel Core i7 di quattordicesima generazione (i7-14700HX) con 32GB di RAM e anche 1TB di memoria interna su SSD. La scheda video, essendo ovviamente un laptop da gaming, è dedicata, e si tratta della bellissima Nvidia GeForce RTX 5070 da 8GB dedicati. Un setup davvero di tutto rispetto per un prodotto che vuole sicuramente dire la sua in un mercato sempre più ricco di occasioni da cogliere subito al volo.

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Amazon, il prezzo di vendita del notebook Lenovo Legion 5 è folle

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di un notebook di tanta qualità, il suo listino parte da 1899 euro, ma solamente durante il periodo del Black Friday si arriva a poter spendere solamente 1699 euro, con circa 200 euro in meno di sconto. Se lo volete acquistare, collegatevi subito qui.

Il prodotto risulta essere caratterizzato da una scocca realizzata in metallo di ottima qualità, con finitura opaca su tutta la superficie, che non trattiene troppo le impronte.