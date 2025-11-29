AliExpress: valanga di sconti sui gadget tech per il Black Friday

La settimana del Black Friday su AliExpress è ufficialmente entrata nel vivo, e quest’anno la piattaforma sembra aver deciso di non fare prigionieri. Tuttavia, sappiamo bene che il catalogo di AliExpress è vastissimo e a volte dispersivo. Proprio per questo, abbiamo risolto il problema per voi: quella che trovate qui sotto è una selezione delle migliori offerte reali. Niente “finti sconti” gonfiati prima dell’evento, con sconti che arrivano anche fino al 70%.

Dall’intrattenimento domestico alla creazione di contenuti, fino agli accessori per il gaming e lo sport, ecco i dispositivi che meritano davvero la vostra attenzione oggi. Ricordate sempre di tenerli d’occhio, lo stock dei prodotti si esaurisce velocemente, e gli sconti passato un certo periodo di tempo, potrebbero purtroppo essere terminare da un momento all’altro.

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HOMATICS Box R 4K Plus TV Box

Questo TV Box, certificato da Google, gira su sistema AndroidTV 14, garantendo un’esperienza fluida grazie al processore Amlogic S905X4 e ai 4GB di RAM. Con ben 32GB di memoria interna c’è spazio per tutte le app preferite, da Netflix a Disney+, con il supporto a DTS e Dolby Audio. La vera marcia in più è la connettività: il WiFi 6 assicura uno streaming in 4K senza la minima incertezza, supportato dal codec AV1 per una qualità video massima con un minor consumo di banda.

Pensato per chi possiede un ottimo televisore 4K ma è deluso dalla lentezza del sistema integrato in molte smart TV, questo dispositivo è la soluzione ideale al problema. Se i film e le serate sul divano sono la vostra passione, questo è un device che non accetta compromessi sulla qualità audio/video e offre un’esperienza cinematografica completa.

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Aochuan Smart XPro Gimbal Stabilizer

Stabilizzatore a 3 assi progettato per trasformare qualsiasi telefono, sia esso un iPhone o un dispositivo Android, in una vera e propria videocamera professionale. La sua struttura rimuove ogni tremolio e movimento brusco, restituendo riprese incredibilmente fluide. Da apprezzare anche una luce di integrata che si rivela di aiuto per migliorare l’illuminazione del soggetto, e migliorare la resa dei video anche in condizioni di luce non ottimali.

È una scelta adatta per il content creator, per il vlogger di viaggi che vuole catturare panorami mozzafiato con riprese impeccabili o per qualsiasi genitore che desidera immortalare i momenti di gioco dei propri figli con video fluidi e professionali. Se ami creare contenuti visivi di qualità con la praticità del tuo smartphone, questo gimbal è lo strumento che ti mancava.

In offerta a solo 53,93 euro con uno sconto del 69% rispetto al prezzo originale di 175,48. Acquista qui.

Realme Watch 5 (Global)

Con un display AMOLED da ben 1.97 il Realme Watch 5 si presenta come uno smartwatch tanto bello da vedere quanto funzionale. Oltre 300 temi personalizzabili disponibili permettono di adattarne l’aspetto a ogni stile od occasione. Non manca, inoltre, la certificazione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere.

Oltre all’estetica, sono le funzionalità pratiche a fare la differenza nella quotidianità.

Autonomia: Con una singola carica che dura fino a 14 giorni , è perfetto per chi viaggia o per chi odia dover ricaricare ogni notte.

Con una singola carica che dura fino a , è perfetto per chi viaggia o per chi odia dover ricaricare ogni notte. Allenamenti senza telefono: Il GPS- GNSS integrato traccia con precisione percorsi e distanze durante le sessioni di allenamento, lasciandoti libero di muoverti senza portare con te lo smartphone.

Il GPS- integrato traccia con precisione percorsi e distanze durante le sessioni di allenamento, lasciandoti libero di muoverti senza portare con te lo smartphone. Resistenza per ogni avventura: La certificazione IP68 significa che puoi indossarlo senza preoccupazioni sotto la pioggia, in doccia o durante un allenamento intenso.

Ideale per chiunque cerchi uno smartwatch per gestire notifiche, salute e allenamenti senza l’ansia della ricarica costante.

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Tastiera Gaming AKKO TAC75 HE

Tastiera AKKO TAC75 HE con formato compatto al 75% che libera spazio prezioso sulla scrivania per ampi movimenti del mouse. Il cuore pulsante sono gli interruttori magnetici con “rapid trigger”, una tecnologia che consente di registrare la pressione con una corsa di appena 0.005mm. Questo si traduce in una reattività quasi istantanea, un vantaggio cruciale in ogni sessione di gaming. Gli interruttori magnetici consentono comunque di personalizzare il punto di attivazione, adattando la risposta della tastiera al proprio stile di scrittura e di gioco.

L’estetica, infine, non è da meno, con un’illuminazione RGB completamente personalizzabile. Se passi ore davanti al tuo gioco preferito, hai trovato il prodotto giusto.

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Cuffie Gaming Nubwo G06 Dual Wireless

Progettate per offrire un suono di alta qualità nonostante la connettività senza fili. La loro vera forza è la tecnologia Dual Wireless: grazie al Bluetooth 5.3 e al ricevitore a 2.4GHz, possono essere connesse contemporaneamente a due dispositivi diversi. Questo significa semplicemente Multitasking senza interruzioni. Puoi seguire un podcast o ascoltare musica dal telefono mentre giochi, o rispondere a una chiamata al volo senza dover togliere le cuffie o mettere in pausa il gioco.

La compatibilità è universale e copre console, PC, Switch e dispositivi mobili. È la soluzione perfetta per il giocatore moderno che vive in un ecosistema fatto di multipli dispositivi e ha bisogno di cuffie universali che si adattino ad situazione senza rinunciare a qualità e comodità.

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