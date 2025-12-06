AliExpress lancia lo sconto migliore di dicembre: un monitor da gioco a prezzo bassissimo

Un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro su AliExpress con la possibilità comunque di pensare di mettere le mani su un monitor da gioco KTC a bassissimo prezzo. Il prodotto si appoggia al modello H27T7, appartiene perfettamente alla fascia media del settore di appartenenza, e soprattutto garantisce nel complesso prestazioni più che valide, in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati.

La prima cosa che notiamo è una diagonale di 27 pollici, quantitativo più che sufficiente e adattissimo alla maggior parte dei setup da gioco, così da garantire sin da subito la giusta immersività all’utente che decide di buttarsi a capofitto in una situazione di questo tipo. Il pannello è un fast IPS, non è qualitativamente al livello di un OLED (o QD-OLED), ma allo stesso tempo permette di raggiungere tranquillamente i 2K con un refresh rate anche a 180Hz. Il tempo di risposta è davvero ridotto, solo 1 millisecondo, mentre il supporto HDR400 e la sincronizzazione adattiva, riescono a limare in parte i piccoli difetti della tecnologia utilizzata.

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La luminosità massima è di 450 cd/m2, un quantitativo più che sufficiente per poter pensare di utilizzare il monitor nella maggior parte degli ambienti, anche grazie al trattamento antiriflesso. La sincronizzazione adattiva, infine, lo rende perfettamente compatibile con la maggior parte dei device e delle console in commercio.

AliExpress, nuovo sconto speciale su questo monitor

Il prezzo di vendita del monitor di AliExpress è decisamente ai minimi termini, con la possibilità per tutti i consumatori di accedere a un prodotto che viene a costare solamente 148,40 euro, contro i 319 euro previsti in origine di listino. Acquistatelo subito al seguente link.

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Il prodotto è sicuramente uno dei migliori attualmente in commercio, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, must-have assolutamente da non mancare per gli amenti del genere, e non solo.