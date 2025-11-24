AliExpress: il Black Friday lancia offerte pazzesche con prezzi in caduta libera

Le promozioni legate al Black Friday di AliExpress fanno letteralmente impazzire i consumatori, i prezzi sono disponibili con uno sconto superiore al normale, e pronti a fare la differenza in un mercato che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza. Le occasioni si sprecano, come anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, senza alcun costo aggiuntivo.

AliExpress, ecco quali sono gli sconti del Black Friday

2025 Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen , Google TV, supporti in streaming portatili WiFi 6, assistente Netflix Google, dongle Smart TV BT5.2 – PREZZO: 48,50 euro al posto di 172 euro – LINK.

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Display AMOLED LTPO da 1,50 pollici Processore Snapdragon W5 Sistema di usura GPS a doppia frequenza – PREZZO: al posto di 594 euro – LINK. Versione globale Xiaomi Redmi Pad 2 Wifi 11″ 2.5K Display cristallino MediaTek Helio G100-Ultra Mi Tablet Display 90Hz 9000mAh – PREZZO: 141 euro al posto di 381 euro – LINK.

Wifi 11″ 2.5K Display cristallino MediaTek Helio G100-Ultra Mi Tablet Display 90Hz 9000mAh – PREZZO: al posto di 381 euro – LINK. Insta360 Ace Pro Action Camera con sensore Leica 1/1.3 “2.4” Flip Touchscreen 8K HDR supporto magnetico impermeabile – PREZZO: 223 euro al posto di 561 euro – LINK.

Camera con sensore Leica 1/1.3 “2.4” Flip Touchscreen 8K HDR supporto magnetico impermeabile – PREZZO: al posto di 561 euro – LINK. HAYLOU Mori Pro Auricolari Bluetooth 5.4 -43dB ANC Auricolari con cancellazione attiva del rumore 6 microfoni Cuffie wireless Durata della batteria 35 ore – PREZZO: 18,74 euro al posto di 48 euro – LINK.

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Snapdragon 8 Elite Schermo da 13,2 pollici 144 Hz 3,4 K Batteria 12140 mAh Fotocamera posteriore da 13 MP Carica 80 W – PREZZO: al posto di 1382 euro – LINK. Xiaomi TV A 32, dimensioni compatte con schermo colorato, suono dinamico con audio Dolby ™ , DTS-X e DTS Virtuale:X, Fini metallici di fascia alta – PREZZO: 114 euro al posto di 422 euro – LINK.