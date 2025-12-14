Aliexpress Christmas Sale: rinnova l’ufficio con sconti oltre il 60%

AliExpress lancia la Christmas Sale con sconti che arrivano fino al 79% su una selezione pensata per chi vuole rinnovare postazione gaming e home office stando attenti al portafogli. Dal mini PC che sostituisce il classico desktop alla console portatile per retrograming, passando per monitor 2K e sedie ergonomiche, c’è tutto il necessario per rinnovare il vostro ambiente di lavoro o per costruirlo completamente da zero.

Gli sconti sono validi ancora per pochi giorni e toccano marchi come Xiaomi e Soyo, con tagli di prezzo reali su prodotti che fino a ieri costavano cifre proibitive.

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Mini PC SOYO M4 PRO Intel Alder Lake 16GB RAM 512GB SSD

Il SOYO M4 PRO nasconde un processore Intel Alder Lake N150, 16GB DDR4 e un SSD PCIe da 512GB in un telaio quadrato che può essere nascoto dietro il monitor, costruendo finalmente un ambiente di lavoro minimal e pulito. Windows 11 Pro preinstallato e WiFi 6 garantiscono prestazioni ottime e connettività senza configurazioni lunghe o adattatori esterni.

Un acquisto furbo per chi cerca efficienza estetica e praticità senza compromessi.

Disponibile in offerta a 148,39€ con un risparmio del 69% rispetto ai 484,95€: Link all’acquisto.

Monitor Gaming 27″ 2K 180Hz con HDR 400 e Fast-IPS

Il KTC H27T7 monta un pannello Fast-IPS da 27 pollici a 1440p con refresh rate a 180Hz e tempo di risposta di 1ms GtG. Adaptive Sync elimina tearing e stuttering su qualunque scheda grafica.

La fluidità visiva sarà tangibile nei giochi più competitivi: tempi di reazione più rapide, nemici visibili prima e movimenti senza sfocature. Una scelta logica per chi cerca prestazioni da pro senza spendere cifre a quattro zeri su marchi premium.

Disponibile in offerta a 134,01€ con un risparmio del 60% rispetto ai 332,34€: Link all’acquisto.

Xiaomi Smart TV 32″ con Audio Dolby e DTS Virtual:X

La Xiaomi da 32 pollici integra Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X per un suono spaziale che avvolge anche in ambienti piccoli. Finitura in metallo e ultra sottile, la rendono ideale per camere da letto, cucine o uffici dove ingombro e design contano quanto la qualità.

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Sedia Gaming Ergonomica con Supporto Lombare e Regolazione Altezza

La T-Lovendo monta cuscini lombare e cervicale, schienale reclinabile fino a 180° e telaio in metallo che regge fino a 150kg. Braccioli regolabili e sistema di sollevamento a gas permettono di adattare ogni dettaglio alla propria altezza e postura.

Una sedia con l’obiettivo di ridurre il mal di schiena e mantenere la concentrazione quando si è lavoro.

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Console Retrò Portatile R36S 128GB con Schermo IPS 3.5″

La R36S carica su un display IPS da 3.5 pollici migliaia di classici preinstallati su scheda SD da 128GB. Sistema Linux 64-bit ottimizzato per l’emulazione; piccola, tascabile e pronta all’uso la rendono perfetta per riempire i tempi morti con una dose di nostalgia. Nessuna configurazione richiesta: si accende e si gioca, ovunque.

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