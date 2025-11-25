AliExpress, che sconto IMPERDIBILE sul POCO X7

Volete risparmiare su uno dei migliori smartphone di fascia medio-bassa del 2025? allora dovete subito collegarvi ad AliExpress dove potete trovare disponibile POCO X7, un prodotto che racchiude al proprio interno tutto il meglio del meglio, sempre entro una spesa che non va oltre i 218 euro.

Lo sconto che l’azienda ha deciso di attivare si applica su un prodotto che ha un peso di 185 grammi e dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 millimetri di spessore, sempre considerando che integra un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è un AMOLED con densità di 446 ppi e refresh rate a 120Hz (con protezione Gorilla Glass Victus 2 e display leggermente curvo).

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Sotto il cofano si trova un processore MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock a 2,5GHz, considerando che comunque parliamo di una GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle un buon quantitativo di RAM: addirittura 12GB. La versione che gli utenti possono acquistare su AliExpress a prezzo scontato prevede inoltre un quantitativo molto interessante di ROM, ovvero di memoria interna, pari a 512GB (non espandibile con microSD).

AliExpress, quanto costa oggi il POCO X7?

POCO X7 nasce come smartphone di fascia medio-bassa, come tale appunto ha un prezzo di vendita tutt’altro che elevato: si parte da 347,76 euro di listino, per poi scendere durante il Black Friday di AliExpress di circa 120 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di soli 218,04 euro. Ordinatelo subito a questo link.

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E’ indubbio che stiamo parlando di un prodotto davvero invitante sotto molteplici aspetti e punti di vista, ma come viene ricevuto a domicilio? ebbene la spedizione avviene gratuitamente dalla Francia, con la certezza di poterla ricevere entro pochi giorni dall’acquisto, senza preoccuparsi di dazi doganali da pagare o altro tipologie di vincoli/limiti a cui dover sottostare.