Aliexpress a rischio esaurimento: Switch 2, Redmi e giochi PS5 crollano fino al -34%

AliExpress rilancia la sfida natalizia con sconti fino al 34% su console next-gen, smartphone e titoli gaming che riempiono la lista desideri di molti di noi. Chi è a corto di idee su cosa regalare a natale, trova ora un catalogo di opportunità immediate, da chiudere prima che le scorte si esauriscano a ridosso delle feste.

Il periodo è strategico: comprare ora significa ricevere in tempo utile e sfruttare prezzi che, tra Natale e Capodanno, non si vedranno più. Vediamo le occasioni più ghiotte:

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Console Nintendo Switch 2 256GB con Mario Kart, Supporto 4K e Joy-Con 2

La Switch 2 porta finalmente il 4K con HDR e 120 fps nell’ecosistema Nintendo, chiudendo il gap tecnico con PlayStation e Xbox. I nuovi Joy-Con 2 promettono di risolvere i problemi di drift che hanno afflitto la generazione precedente. Nel bundle è incluso Mario Kart World EU, garantendo divertimento immediato senza ulteriori acquisti.

Un regalo che trasforma il salotto in un hub divertimento in cui giocare in compagnia di amici e parenti.

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Smartphone Redmi 15 con Display 6.9″ FHD+, Camera 50MP e Batteria 7000mAh

Il Redmi 15 mette al centro un’autonomia da record: 7000 mAh coprono tranquillamente due giornate piene anche con uso intenso, supportate da ricarica rapida 33W che ripristina il 100% in meno di un’ora. Lo Snapdragon 685 con 5G gestisce senza fatica multitasking e social, mentre la fotocamera da 50MP dual camera cattura scatti nitidi anche in condizioni di luce difficile.

Lo schermo da 6.9″ FHD+ lo rende ideale per chi consuma video in streaming durante gli spostamenti o lavora da remoto con più app aperte. Un regalo che libera dall’ansia del powerbank sempre in tasca e che, a questo prezzo, sfida apertamente la fascia media del mercato europeo.

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Smartphone Xiaomi Redmi A5 4GB/128GB con Schermo 6.88″ e Batteria 5200mAh

Xiaomi punta dritto sull’entry-level intelligente con il Redmi A5. Il display da 6.88″ è enorme, perfetto per qualsiasi uso multimediale, mentre i 128GB di storage eliminano il problema della memoria piena. La fotocamera AI da 32MP ottimizza automaticamente le impostazioni di scatto, rendendo accessibile una qualità fotografica dignitosa anche a chi non ha mai usato la modalità manuale.

La batteria da 5200 mAh regge senza difficoltà una giornata di utilizzo misto, supportata da Android 15 ottimizzato per garantire fluidità anche su hardware di fascia base. Perfetto come primo smartphone o come dispositivo senza pretese per chi cerca tutte le moderne features senza però dover puntare alla fascia più alta del mercato.

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Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold per Switch: Avventure Galattiche con Skin Esclusive

La Gold Edition di Sparks of Hope unisce strategia a turni e umorismo in un RPG tattico che funziona tanto in solitaria quanto in co-op. Le 9 skin esclusive per le armi aggiungono un tocco di personalizzazione che premia chi sceglie questa versione invece della standard. Non dimentichiamo di citare l’audio completamente in italiano.

Ambientato in scenari galattici variegati, il gioco richiede pianificazione e timing per superare i livelli più ostici. Ideale per fan di Mario che cercano qualcosa di più dei platform classici.

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Hogwarts Legacy per PS5: RPG Open-World Magico nella Hogwarts del 1800

Ambientato nel 1800, il gioco offre piena libertà di esplorazione tra il castello, la Foresta Proibita e Hogsmeade, con missioni principali e secondarie che si intrecciano in una narrazione coerente. Il sistema di combattimento magico è basato su combo di incantesimi che richiedono pratica per essere padroneggiati.

La PS5 sfrutta al massimo il Dualsense per restituire vibrazioni precise durante i duelli e tempi di caricamento ridotti al minimo tra le aree. Regalarlo significa garantire decine di ore di immersione in un mondo che finalmente rende giustizia all’universo di Harry Potter con meccaniche RPG moderne e una cura del dettaglio che soddisfa anche i fan più esigenti.

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