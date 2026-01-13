Alfa Romeo presenta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la più potente di sempre

Alfa Romeo ha presentato la nuovissima ed esclusiva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, un modello celebrativo ad edizione limitata nato in seguito alla partnership siglata lo scorso anno. Realizzata in appena dieci esemplari, la vettura rappresenta l’incarnazione più potente ed estrema mai creata.

La Casa del Biscione è diventata Official Sponsor del team velico in occasione della 38esima America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. In attesa di poter ammirare le imbarcazioni altamente tecnologiche, possiamo goderci questo nuovo simbolo di sportività italiana.

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La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa va ben oltre la partnership sportiva ma rappresenta una collaborazione tecnica profonda. La base di partenza della vettura è la Giulia Quadrifoglio che attualmente viene prodotta nello stabilimento di Cassino ma con personalizzazioni svolte presso BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo centro creativo dedicati ai progetti few-off.

Alfa Romeo presenta la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, un simbolo di innovazione e sportività per l’America’s Cup 2027

Alfa Romeo ha realizzato un progetto unico che si pone al vertice delle proprie serie speciali e incarna l’apice della tecnologia, qualità e artigianalità della Casa. Grazie ad una potenza assoluta, interventi tecnici dedicati e un kit in carbonio speciale, la vettura arriva a generare cinque volte il carico della versione di serie.

Gli ingegneri Alfa Romeo hanno voluto massimizzare l’efficienza e la stabilità senza compromettere la velocità di punta. Gli accorgimenti aerodinamici sono pensati per ottenere più carico ma, al tempo stesso, mantenere il bilanciamento della vettura. Attraverso appendici laterali per la gestione dei flussi, minigonne e l’ala posteriore a doppio profilo di chiara ispirazione nautica, si crea downforce per tenere incollata la vettura all’asfalto.

In questo modo, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa può scaricare tutta la propria potenza. La vettura è spinta da un V6 biturbo da 2.9 litri che eroga 520 CV alle ruote posteriori. Il differenziale autobloccante consente di migliorare la percorrenza in curva, conferendo ottime doti dinamiche alla vettura. La supercar rappresenta la perfetta sintesi tra aerodinamica, meccanica e passione italiana.