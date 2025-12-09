Alexa+ può trovare ogni scena di un film con un comando vocale

Amazon sta portando una funzione particolarmente interessante su Alexa+, pensata per rendere la visione dei contenuti su Fire TV molto più immediata. L’assistente vocale è ora in grado di individuare un punto preciso di un film semplicemente ascoltando una descrizione della scena. Non serve ricordare il titolo del film o navigare manualmente nella timeline: è sufficiente citare un dettaglio, una battuta o un’azione per essere portati esattamente al momento desiderato.

La funzione, già mostrata all’evento Devices and Services di settembre, è in fase di distribuzione e sta arrivando su un numero crescente di dispositivi. Alexa+ può riconoscere scene iconiche anche quando l’utente non cita il nome del film, grazie a un sistema che combina diversi livelli di interpretazione.

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Come funziona la nuova ricerca delle scene con Alexa+

Per quanto riguarda il lato tecnico, Amazon sfrutta una combinazione di visual understanding, cioè l’analisi del contenuto video, e la lettura dei sottotitoli per comprendere dialoghi e contesto. A supporto c’è X-Ray, la piattaforma già attiva su Prime Video che offre dettagli sugli attori, le musiche e gli elementi presenti nella scena. Il tutto viene elaborato da un’infrastruttura basata su Amazon Bedrock e su modelli linguistici come Nova e Claude, progettati per gestire richieste vocali anche molto complesse.

Secondo quanto comunicato dal colosso statunitense, Alexa+ è già in grado di indicizzare decine di migliaia di scenetratte da migliaia di film presenti su Prime Video, compresi quelli acquistabili o disponibili al noleggio. L’obiettivo è ampliare rapidamente il database, includendo serie TV e un numero sempre maggiore di contenuti.

Per gli utenti questo significa un modo più rapido e naturale di interagire con i film: niente più avance rapide o ricerca manuale, ma un semplice comando vocale capace di portare direttamente al momento giusto. Una soluzione pensata per rendere la fruizione più fluida, soprattutto quando si desidera rivedere una scena memorabile o mostrare un passaggio specifico senza perdere tempo.