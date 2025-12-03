Airbus richiama oltre 6.000 aerei per aggiornamenti ai comandi

Il settore del trasporto aereo civile è al centro di un importante cambiamento. Quest’ultimo riguarda un intervento tecnico urgente su oltre 6.000 aeromobili della serie A320. Airbus ha confermato di aver individuato una vulnerabilità che può compromettere il funzionamento dei sistemi di controllo di volo. La misura riguarda i modelli A319, A320 e A321. Tutti basati sull’architettura fly-by-wire. Quest’ultima affida ai computer l’interpretazione e l’esecuzione dei comandi impartiti dal pilota. Il punto di svolta si è verificato alla fine di ottobre. Un Airbus A320 della compagnia JetBlue, impegnato in una tratta tra Messico e Stati Uniti, ha evidenziato un comportamento inatteso. Con il pilota automatico attivo, il velivolo ha iniziato una repentina perdita di quota. La quale, anche se durata pochi secondi, è stata sufficiente a provocare 15 feriti tra i passeggeri. Il comandante ha quindi scelto di atterrare a Tampa, in Florida, per verificare l’origine dell’anomalia.

Airbus ritira 6.000 aerei per un’anomalia: ecco i dettagli

Le analisi successive si sono concentrate sugli ELAC, i computer che governano i movimenti delle superfici di controllo. È emerso che le unità avevano impartito l’ordine di abbassare il muso dell’aereo senza alcuna richiesta da parte dell’equipaggio. Dopo la sostituzione dei moduli, il velivolo è tornato in attività e gli elementi rimossi non hanno mostrato guasti tecnici evidenti. L’esito è arrivato in un secondo momento. L’azione anomala era stata influenzata da un picco di irraggiamento solare, sufficiente a interferire con la logica dei sistemi di bordo.

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Tale scoperta ha reso necessario un intervento esteso sull’intera flotta A320, poiché lo scenario registrato, anche se raro, rappresenta un rischio non trascurabile. Airbus spiega di aver collaborato con le autorità aeronautiche per predisporre misure immediate e chiede alle compagnie di procedere con gli aggiornamenti nonostante l’impatto operativo.

La buona notizia è che la correzione, nella maggior parte dei casi, riguarda esclusivamente il software. Nel dettaglio, la reinstallazione di una versione precedente, priva della vulnerabilità individuata, può essere completata in poche ore. Una parte limitata degli aeromobili richiederà invece modifiche hardware, con la sostituzione di alcuni computer di bordo. Un’operazione che richiede tempi più lunghi e può protrarsi per settimane. In questo scenario, ogni aggiornamento diventa parte di un processo continuo, in cui la tecnologia deve adattarsi per garantire la stabilità e l’affidabilità su cui si fonda il trasporto aereo.