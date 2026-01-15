AGIBOT lancia Genie Sim 3.0 per addestrare AI incarnata

14 Al CES 2026, tra schermi futuristici e promesse più o meno credibili sul “mondo di domani”, AGIBOT ha deciso di giocare una partita diversa, puntando dritto su uno dei nodi più complessi della robotica moderna: come addestrare un’intelligenza artificiale che non viva solo nei server, ma che sappia muoversi, interagire e sopravvivere nel mondo reale. La risposta dell’azienda si chiama Genie Sim 3.0 e, al di là dei nomi altisonanti, racconta un cambio di passo piuttosto netto nel modo in cui si pensa allo sviluppo dell’AI incarnata.