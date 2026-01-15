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AGIBOT lancia Genie Sim 3.0 per addestrare AI incarnata

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
AGIBOT presenta Genie Sim 3.0, piattaforma open source per addestrare e testare AI incarnata con simulazioni 3D realistiche.
Al CES 2026, tra schermi futuristici e promesse più o meno credibili sul “mondo di domani”, AGIBOT ha deciso di giocare una partita diversa, puntando dritto su uno dei nodi più complessi della robotica moderna: come addestrare un’intelligenza artificiale che non viva solo nei server, ma che sappia muoversi, interagire e sopravvivere nel mondo reale. La risposta dell’azienda si chiama Genie Sim 3.0 e, al di là dei nomi altisonanti, racconta un cambio di passo piuttosto netto nel modo in cui si pensa allo sviluppo dell’AI incarnata.

AI che impara nel mondo reale: il nuovo approccio di AGIBOT

L’idea di fondo è semplice da spiegare, anche se tutt’altro che banale da realizzare: ridurre il più possibile la dipendenza dai prototipi fisici, che costano, si rompono e rallentano tutto. Genie Sim 3.0 si presenta come un flusso di lavoro unico, aperto, in cui addestramento, test e valutazione convivono nello stesso ambiente. Il perno tecnologico è l’integrazione con NVIDIA Isaac Sim e con l’ecosistema Omniverse, che permette di far dialogare asset digitali, simulazioni fisiche e generazione dei dati come se fossero parti dello stesso organismo. Per chi lavora ogni giorno su robot umanoidi o sistemi industriali, questo significa accorciare tempi che spesso si misurano in mesi. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui AGIBOT prova a risolvere un problema annoso: come capire davvero quanto “è bravo” un modello di AI incarnata. Con Genie Sim Benchmark l’azienda introduce un sistema di valutazione che va oltre il singolo test o la demo ben riuscita. Parliamo di centinaia di compiti diversi e di una quantità enorme di scenari simulati, pensati per costruire un profilo di competenze più realistico, fatto di punti di forza ma anche di limiti evidenti. È un tentativo di portare un po’ di ordine in un settore dove spesso si giudica tutto da pochi numeri o da video spettacolari. Sul fronte dei dati, Genie Sim 3.0 abbraccia senza troppi giri di parole la filosofia dell’open source. Il dataset incluso è enorme e completamente aperto, con migliaia di ore di dati sintetici che riproducono situazioni operative credibili, complete di informazioni visive e cinematiche. La raccolta e l’annotazione sono in gran parte automatizzate, e questo, nella pratica, significa meno tempo speso a “pulire” dati e più tempo dedicato a far imparare qualcosa di utile ai modelli. C’è poi un elemento che rende tutto ancora più fluido: la possibilità di creare scene semplicemente descrivendole a parole. L’ambiente prende forma a partire dal linguaggio naturale, trasformando una frase in uno spazio simulato con varianti e dettagli coerenti. È un modo per abbassare ulteriormente la soglia di accesso e favorire robot più adattabili, meno legati a contesti rigidi. Il ponte con il mondo reale, infine, passa dalla ricostruzione 3D e dai gemelli digitali. Scansionare un ambiente o un oggetto e portarlo in simulazione diventa un’operazione rapida, quasi banale, e questo apre la porta a test completi senza accendere nemmeno un robot fisico. Tutto è aperto, condivisibile, migliorabile. AGIBOT sembra voler dire una cosa sola: se la robotica deve fare il prossimo salto, non può farlo da sola. E Genie Sim 3.0 è il loro modo di invitare tutti al tavolo.