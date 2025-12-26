Adobe: mega class action per violazione di copyright AI

A quanto pare Adobe è finita nel vortice di una classe action, la società infatti negli Stati Uniti è stata accusata di un uso non autorizzato di opere tutelate dal diritto di copyright nell’addestramento dei propri modelli di intelligenza artificiale, una dinamica che effettivamente da diverso tempo riguarda le grandi protagoniste del settore, tale causa è stata depositata proprio negli scorsi giorni presso un tribunale federale della California proprio dall’autrice Elizabeth Lyon.

La denuncia nello specifico sottolinea che Adobe avrebbe addestrato i suoi cosiddetti SlimLM anche attraverso l’utilizzo di copie pirata di libri, l’autrice sottolinea che si tratta nello specifico di manuali dedicati al marketing, di romanzi e racconti sostenendo che le sue opere sono state incluse all’interno dei database di addestramento senza nessun tipo di autorizzazione o compenso.

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Situazione complessa

La questione si mostra essere decisamente complicata da un punto di vista tecnico, non è che infatti Adobe abbia scelto in modo diretto e consapevole determinati libri o più in generale i contenuti da somministrare alla sua intelligenza artificiale, questi elementi infatti fanno parte di enormi archivi preconfezionati, denominati per l’appunto dataset.

Nello specifico, quell’utilizzato da Adobe si chiama SlimPajama-627B ed è un derivato di RedPajama, il quale contiene un sub-dataset dal nome Books3, proprio questo sarebbe l’elemento problematico dal momento che dovrebbe contenere le opere del querelante.

Ovviamente la causa è a nome di tutti i detentori di diritti di copyright delle opere incluse senza nessun tipo di autorizzazione e richiede un risarcimento economico la cui cifra però non è stata specificata, ovviamente sarà molto interessante comprendere se è questa classe action includerà ulteriori voci e ovviamente come andrà a finire, citiamo all’interno di questo contesto un caso simile che ad agosto ha visto Anthropic patteggiare all’interno di una dinamica simile pagando i querelanti con un risarcimento di 1,5 miliardi di dollari.