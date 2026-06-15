Addio fibra in rame entro il 2035: cosa rischiano gli utenti

Addio alla fibra in rame entro il 2035? La proposta arrivata da Bruxelles ha messo in moto un dibattito che va ben oltre la semplice questione tecnica, perché tocca temi spinosi come la proprietà delle reti, gli investimenti già fatti e, soprattutto, quello che potrebbe finire sulle bollette di chi naviga ogni giorno. La Commissione Europea vorrebbe fissare proprio al 2035 il termine ultimo per dire basta alle vecchie infrastrutture in rame, ma la strada appare tutt’altro che spianata.

Sul tavolo restano parecchi nodi da sciogliere, alcuni di natura legale, altri più legati alle tasche degli utenti finali. E c’è chi avverte: la transizione, se mal gestita, potrebbe tradursi in costi aggiuntivi per i clienti.

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Cosa cambia con lo stop alle reti in rame

In Italia il processo è già partito da tempo. TIM sta spegnendo gradualmente le vecchie linee per le infrastrutture FTTC, ossia la cosiddetta Fiber to the Cabinet, quella tecnologia mista che porta la fibra fino all’armadio stradale e poi prosegue in rame fino a casa. Un passaggio che molti operatori vedono come inevitabile, vista la spinta verso reti interamente in fibra ottica, più veloci e meno costose da mantenere nel lungo periodo.

La proposta della Commissione Europea punta a uniformare i tempi a livello continentale, evitando che ogni Paese vada per conto suo. Fissare una data comune, il 2035 appunto, servirebbe a dare un orizzonte chiaro agli investimenti. Solo che le cose, sul piano pratico, non sono così lineari come sembrano sulla carta.

I dubbi legali e i possibili rincari per gli utenti

Il punto più delicato riguarda la proprietà delle infrastrutture. Imporre per legge la dismissione delle reti in rame entro una certa data solleva interrogativi giuridici niente affatto banali, perché si va a toccare un patrimonio che, in molti casi, appartiene agli operatori. Chi paga lo smantellamento? E chi ha già investito sul rame in passato come viene tutelato?

A questi dubbi si aggiunge il timore più concreto per chi sta a casa: i possibili rincari. Una transizione forzata, con tempi stretti e costi elevati per gli operatori, rischia di scaricarsi a valle, cioè sugli abbonamenti. Non è detto che accada, ma l’ipotesi resta sul tavolo e preoccupa più di qualcuno nel settore delle telecomunicazioni.

Il nodo, in sostanza, è trovare un equilibrio tra l’esigenza di modernizzare le reti, spingendo sulla fibra ottica come standard del futuro, e la necessità di non penalizzare né le aziende né i consumatori. Una data come il 2035 può sembrare lontana, ma per pianificare la dismissione di un’infrastruttura capillare come quella in rame il tempo passa in fretta.