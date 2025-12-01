1Mobile, tutte le nuove promozioni per il mese di dicembre

Il mese di dicembre porta con sé tante novità, anche per quanto riguarda il mondo delle telecomunicazioni.

Da quando gli operatori telefonici virtuali hanno integrato la tecnologia 5G, stanno dando davvero del filo da torcere ai gestori tradizionali.

Tra questi operatori, c’è anche 1Mobile, gestore che per fornire i propri servizi si appoggia sulla rete di Vodafone. Questo dà agli utenti garanzia di qualità, unito anche a dei servizi esclusivi e a dei prezzi accessibili per tutti. Le promozioni di 1Mobile hanno davvero convinto i clienti, e il gestore presenta un’ampia scelta tra cui gli utenti possono decidere.

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1Mobile, le offerte telefoniche del periodo

Per il Black Friday appena passato, 1Mobile ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti due promozioni esclusive. Queste tariffe sono ancora disponibili, e gli utenti possono ancora sceglierle tra le altre.

Ad esempio, Speed 5G 200 Black Friday Edition è una tariffa da non perdere, perché mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 200 giga di Internet in 5G full Speed. Il costo è di cinque euro per il primo mese, il primo rinnovo è gratis, mentre dal terzo mese è di soli 7,99 €.

L’altra tariffa esclusiva è Flash 5G 260 Black Friday Edition, con minuti illimitati, 60 SMS e 260 giga di Internet in 5G full Speed. La tariffa in questione ha un costo di soli 4,99 € per il primo mese, il primo rinnovo e gratis, e di 8,99 € dal terzo mese in poi.

Per quanto riguarda le altre promozioni telefoniche, 1Mobile Mette anche a disposizione la tariffa Speed 5G 150 Limited Edition, con minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga di Internet in 5G full Speed. Il piano tariffario è disponibile al costo di cinque euro per il primo mese, e 6,99 € dal secondo mese in poi.

Per gli utenti è anche disponibile Start XPlus Reward, con 20 giga di Internet, Minuti illimitati e 30 SMS. Il costo è di 4,99 € al mese, con 10 giga in più e soli 4,49 € al mese a partire dal terzo rinnovo.