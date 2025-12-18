1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition punta su prezzo e 5G su rete Vodafone

Nel mercato delle offerte mobili a basso costo, 1Mobile prova a distinguersi con una proposta che unisce prezzo promozionale iniziale e una dotazione dati pensata per un utilizzo intenso. Speed 5G 150 Limited Edition nasce con un’impostazione chiara e senza passaggi complessi, rivolta a chi desidera cambiare operatore mantenendo il proprio numero.

Un’offerta costruita attorno al 5G

Speed 5G 150 Limited Edition include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga di traffico dati ogni mese in 5G. Una configurazione che guarda soprattutto alla navigazione e all’uso delle app, lasciando comunque spazio alle comunicazioni tradizionali.

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Il prezzo rappresenta uno degli elementi più interessanti. Il primo mese costa 5 euro, grazie a una promozione dedicata, mentre dal secondo mese il canone passa a 6,99 euro al mese per sempre. La stabilità del prezzo nel tempo resta un punto centrale della proposta, soprattutto per chi vuole evitare aumenti o rimodulazioni future.

Portabilità al centro e SIM gratuita

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero verso 1Mobile, senza alcuna distinzione legata all’operatore di provenienza. In questo caso la SIM è gratuita, eliminando uno dei costi iniziali più comuni.

Chi preferisce attivare un nuovo numero può comunque scegliere Speed 5G 150 Limited Edition, pagando 5 euro per la SIM. In entrambi i casi il costo di attivazione è gratuito, rendendo l’accesso all’offerta semplice e immediato.

Attivazione digitale e rete Vodafone

La procedura di attivazione è pensata per essere rapida e lineare. L’attivazione può essere completata solo tramite SPID, scelta che consente di velocizzare l’identificazione e ridurre i tempi di attesa.

Dal punto di vista infrastrutturale, 1Mobile si appoggia alla rete Vodafone, elemento che contribuisce a rafforzare l’attrattiva dell’offerta per chi presta attenzione alla copertura e alla qualità della connessione. Il 5G è incluso, con accesso subordinato alla disponibilità del servizio e alla compatibilità del dispositivo utilizzato.

Una proposta mirata per chi vuole cambiare operatore

Speed 5G 150 Limited Edition si rivolge a chi cerca una tariffa concreta, con una quantità di dati adeguata a un uso quotidiano intenso e un prezzo che resta competitivo nel tempo. .