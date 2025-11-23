1Mobile, l’iniziativa Porta un amico è un’idea unica per ricevere degli sconti

Con l’arrivo sul mercato degli operatori telefonici virtuali, gli utenti si ritrovano al giorno d’oggi a dover scegliere tra parecchie tariffe diverse tra di loro. 1Mobile fa proprio parte di questa categoria di operatori che non possiedono delle infrastrutture proprie, ma si appoggiano sulla rete di operatori telefonici tradizionali per poter fornire agli utenti dei servizi validi.

Nel caso di 1Mobile, l’operatore su cui si poggia è Vodafone, e questo permette di avere una garanzia per quanto riguarda una rete stabile e dei servizi di qualità. Ma l’operatore non è conosciuto soltanto per le sue tariffe qualitativamente ed economicamente convenienti, ma anche per alcune iniziative e servizi extra che permettono agli utenti di usufruire di sconti e vantaggi.

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1Mobile, Porta un amico e guadagnerai degli sconti

1Mobile presenta dei piani tariffari davvero economici, e alla portata di tutte le tipologie di utenti. Per incentivare nuovi e vecchi utenti a sottoscrivere delle promozioni con il gestore, ha deciso di promuovere un’iniziativa davvero da non perdere.

L’iniziativa in questione è chiamata Porta un amico e permette sia al vecchio cliente che al nuovo che si aggiungerà alle schiere dell’operatore, di ricevere uno sconto. Il funzionamento è molto semplice, e prevede la condivisione di un codice amico presente nell’applicazione mobile oppure nell’area personale. A quel punto l’utente può decidere di condividere il proprio codice con chi vuole.

Nel momento in cui l’amico in questione accetta la promozione è dunque attiva la propria SIM, entrambi i clienti riceveranno una ricarica omaggio pari al valore del prossimo rinnovo dell’offerta in questione.

Si possono invitare fino a tre amici con questa incredibile promozione. E non solo, poiché nel momento in cui si diventa nuovi clienti di 1Mobile, l’operatore permetterà di nuovo di poter condividere il proprio codice amico e ricevere un ulteriore sconto, sempre fino a tre amici.