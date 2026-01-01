1Mobile: il 2026 inizia con Speed 5G 150 a prezzo bassissimo

Nel panorama delle offerte mobili orientate al risparmio intelligente, 1Mobile continua a costruire proposte mirate, pensate per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare a una dotazione dati generosa. La nuova Speed 5G 150 Limited Edition si inserisce in questa strategia con una formula che combina prezzo promozionale iniziale, costo stabile nel tempo e accesso alla rete di Vodafone, elemento che resta centrale nella percezione di affidabilità del servizio.

L’offerta è strutturata in modo chiaro. Nel primo mese il prezzo è fissato a 5 euro, mentre dal secondo rinnovo in poi il canone diventa 6,99 euro al mese per sempre. All’interno sono inclusi minuti senza limiti verso tutti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati in 5G. Una combinazione pensata per chi utilizza lo smartphone in modo continuo, privilegiando navigazione, streaming e servizi online rispetto alla messaggistica tradizionale.

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Una Limited Edition costruita per la portabilità

Speed 5G 150 Limited Edition è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in 1Mobile. Non esistono limitazioni legate all’operatore di provenienza, aspetto che rende la promozione particolarmente accessibile. Il cambio di gestore diventa così l’unico requisito per accedere a una tariffa che punta su giga elevati e prezzo contenuto.

Per chi sceglie la portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi preferisce attivare un nuovo numero deve sostenere un costo di 5 euro per la SIM stessa. In entrambi i casi, il costo di attivazione è gratuito, eliminando una delle voci di spesa più frequenti nelle offerte di questo segmento.

Attivazione digitale e gestione semplificata

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è la modalità di attivazione. La procedura è disponibile solo tramite SPID, scelta che consente di velocizzare i tempi e ridurre i passaggi burocratici. L’attivazione risulta così più rapida e lineare, in linea con un pubblico abituato a gestire servizi e contratti in modo completamente digitale.

Dal punto di vista dell’utilizzo quotidiano, i 150 GB in 5G rappresentano il fulcro dell’offerta. Una soglia che permette di affrontare il mese senza particolari preoccupazioni legate al consumo, anche in caso di utilizzo intensivo della connessione mobile. I minuti illimitati garantiscono continuità nelle comunicazioni vocali, mentre i SMS, pur presenti in numero più contenuto, coprono le esigenze di base.