1Mobile, ecco Speed 5G 200 XMas Edition pensata per l’arrivo del Natale

Per l’arrivo del Natale, gli operatori telefonici mettono solitamente a disposizione degli utenti nuove tariffe esclusive. Anche 1Mobile, operatore telefonico virtuale che si appoggia sulla rete di Vodafone, cerca di offrire ai propri clienti dei servizi esclusivi per il periodo natalizio. La qualità delle offerte e i prezzi scontati non cambiano durante questo periodo, ma anzi a questo si aggiungono delle tariffe limitate e imperdibili.

1Mobile, tutte le promozioni pensate per l’arrivo del Natale

Manca davvero poco a Natale e 1Mobile ha già reso disponibili le sue offerte esclusive per il periodo natalizio.

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La prima tariffa da non perdere è Speed 5G 200 XMas Edition. Si tratta di una tariffa che mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS è ben 200 giga di Internet Con tecnologia 5G full Speed. Questa promozione ha un costo di soli cinque euro per il primo mese, successivamente il primo rinnovo sarà gratuito e a partire dal terzo mese il costo aumenterà a 7,99 €.

Un’altra promozione telefonica esclusiva da non perdere è sicuramente Flash 5G 260 XMas Edition. Con quest’ultima 1Mobile Ha deciso di mettere a disposizione minuti illimitati, 60 SMS e 260 giga di Internet con tecnologie 5G full Speed. In questo caso il costo della tariffa per il primo mese e di solito 4,99 €, il primo rinnovo è gratuito, mentre a partire dal terzo mese in poi il costo sarà di 8,99 €.

A queste promozioni speciali per l’arrivo del Natale, si unisce anche Speed 5G 150 Limited Edition, con cui avere a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed. La tariffa ha un costo di cinque euro per il primo mese e di 6,99 € dal secondo mese in poi.

Tutte le tariffe telefoniche dell’operatore appena elencate, hanno l’attivazione gratuita in portabilità, è molti servizi esclusivi extra inclusi nell’offerta. Scegliere 1Mobile Come operatore è un’ottima scelta non solo nel periodo natalizio, ma in tutti i periodi dell’anno.