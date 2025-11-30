Spotify: negli Stati Uniti arrivano nuovi aumenti?

Il mondo dello streaming musicale si prepara a nuovi cambiamenti dei prezzi. Negli Stati Uniti, Spotify sta valutando un aumento degli abbonamenti Premium già nel primo trimestre del 2026. L’incremento, se confermato, sarebbe minimo per singolo utente (circa un dollaro in più al mese). Una decisione che porterebbe il costo del piano da 11,99 a 12,99 dollari. Con un impatto significativo sul fatturato, stimato di circa 500 milioni di dollari annuali. Tale possibile aumento si inserisce in un contesto di forte attenzione alla sostenibilità finanziaria. Spotify ha registrato quest’anno un incremento del valore delle azioni pari al 30%. A tal proposito, la società punta a consolidare la propria crescita. Ciò non solo attraverso il prezzo degli abbonamenti, ma anche tramite una riorganizzazione interna. Il fondatore e attuale CEO, Daniel Ek, diventerà Executive Chairman. Mentre i co-presidenti Alex Norström e Gustav Söderström assumeranno il ruolo di co-CEO.

Spotify si prepara a nuovi aumenti per gli abbonamenti Premium

A spingere per tale misura sono soprattutto le etichette discografiche, convinte che gli attuali prezzi non tengano conto dell’inflazione. L’industria musicale sta attraversando un periodo complesso: nel 2024 i ricavi si sono praticamente dimezzati. In tale scenario, le case discografiche vedono nell’aumento degli abbonamenti una leva necessaria per sostenere la profittabilità delle piattaforme.

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L’ipotesi di rialzo dei prezzi per Spotify rappresenta più di una semplice manovra finanziaria. Tale scenario, infatti, evidenzia le sfide più ampie del settore dello streaming musicale. Dal rapporto con le case discografiche alla gestione della base utenti globale, le decisioni sulle tariffe influenzano l’equilibrio tra crescita economica e accessibilità del servizio. In un mercato sempre più competitivo, la sostenibilità dei modelli di abbonamento potrebbe diventare un indicatore chiave della capacità delle piattaforme di innovare e adattarsi. Il tutto senza compromettere troppo l’esperienza degli utenti. Non resta che attendere e scoprire come reagiranno gli utenti all’arrivo di tale cambiamento per i costi degli abbonamenti Premium.