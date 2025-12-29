Spotify: 300 TB di dati finisce su Torrent

Un evento senza precedenti scuote il mondo dello streaming musicale. A tal proposito, il collettivo di attivisti Anna’s Archive ha dichiarato di aver completato un backup quasi totale di Spotify. Ciò raccogliendo dati e file audio per un totale di 300 terabyte. Secondo il gruppo, il materiale include 256 milioni di metadati e fino a 86 milioni di brani. Coprendo oltre il 99% degli ascolti della piattaforma. L’archivio, già distribuito pubblicamente tramite torrent, è però solo parzialmente accessibile. Al momento, sono disponibili solo i metadati, mentre i file audio vengono caricati gradualmente, dando priorità ai brani più popolari. I pezzi più ascoltati sono conservati nella qualità originale di 160 kbps. Mentre quelli meno noti sono stati compressi per risparmiare spazio. Il backup riguarda solo i contenuti caricati fino a luglio 2025, escludendo qualsiasi novità successiva.

Arriva il backup di Spotify su Torrent: ecco i dettaglio

Da Spotify arriva la conferma riguardo l’accaduto. L’azienda definisce l’episodio un data breach e parla apertamente di accesso non autorizzato. In un’intervista con Billboard, un portavoce ha spiegato che gli hacker hanno raccolto metadati pubblici e utilizzato metodi illeciti per aggirare le protezioni DRM dei file audio. La società ha dichiarato di essere ancora in fase di investigazione, precisando che alcuni contenuti risultano compromessi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Gli attivisti difendono l’operazione come parte di una missione più ampia: preservare la conoscenza e la cultura. Eppure, la distinzione tra “archiviazione culturale” e pirateria è sottile e controversa. La distribuzione dei dati, soprattutto dei file audio, rimane illegale e potrebbe comportare conseguenze legali rilevanti. Mentre il mondo osserva, la vicenda di Anna’s Archive mostra che la linea tra archiviazione digitale e pirateria globale può essere più sottile di quanto si pensa. A tal proposito, per Spotify la priorità è rafforzare i sistemi di sicurezza, mentre per artisti e utenti resta l’incognita su quanto materiale possa finire realmente nelle mani del pubblico.