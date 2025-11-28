Nuova app “vibe coding” spopola in Cina

Nel dibattito sull’automazione creativa, una delle trasformazioni più rilevanti riguarda la possibilità di produrre software senza toccare una riga di codice. Tale fenomeno, ormai noto sotto l’etichetta di vibe coding, sta attirando l’attenzione di sviluppatori, aziende e utenti comuni. Ciò perché ribalta l’idea tradizionale di programmazione. Invece di competenze tecniche, sono i prompt inviati ai chatbot a diventare lo strumento principale per ottenere applicazioni funzionanti. La qualità del risultato può non raggiungere quella garantita da un programmatore esperto, ma per molti obiettivi si rivela sufficiente. L’affermazione di tale nuova pratica, in Cina, ha dato origine un’applicazione prodotta da Ant Group, la società affiliata al gigante Alibaba. La piattaforma, chiamata LingGuang, in pochi giorni ha superato soglie di download impressionanti. Il primo milione è stato raggiunto in quattro giorni, per poi raddoppiare in appena sei. Il risultato ha portato l’app ai vertici dell’App Store cinese nella categoria delle utility gratuite.

LingGuang: ecco i dettagli sulla nuova app vibe coding

A distinguere l’applicazione non è soltanto la capacità di generare codice, ma la possibilità di ottenere un’app completa. Comprensiva di elementi grafici e multimediali. L’utente fornisce una richiesta iniziale e, attraverso passaggi successivi, affina il prodotto fino a ottenere una versione definitiva da valutare e distribuire. I dati interni mostrano una media di sei cicli di revisione per ogni sessione, indice di una partecipazione attiva e di un processo iterativo più profondo rispetto alle previsioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il coordinamento tecnico del progetto è affidato a Cai Wei, ex dipendente di Google, che guida lo sviluppo dell’applicazione da marzo. LingGuang include, inoltre, un chatbot multimodale progettato per rispondere alle domande degli utenti. Integrando così funzioni più ampie nel quadro del vibe coding.

La diffusione di strumenti capaci di tradurre un’idea in un’applicazione immediatamente operativa apre scenari che vanno oltre l’ambito tecnologico. Il crescente interesse verso il vibe coding suggerisce una ridefinizione del concetto stesso di sviluppo software. Mettendo in discussione ruoli professionali, modelli di accesso e tempistiche produttive. In un panorama in cui l’intelligenza artificiale si insinua sempre più nella quotidianità, l’ascesa di piattaforme come LingGuang potrebbe segnare una tappa decisiva.