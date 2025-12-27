Google Home: ecco come trasferire più dispositivi Nest insieme

L’ecosistema smart home di Google si prepara a un cambiamento atteso da tempo. La transizione dall’app Nest all’app Google Home diventa finalmente più rapida e intuitiva. L’azienda ha introdotto una funzione che permette di trasferire più dispositivi allo stesso momento. Superando così le lunghe procedure manuali richieste finora. Secondo il changelog ufficiale, la novità riguarda i dispositivi più datati, tra cui Nest Thermostat, Nest Cam, la serratura intelligente Nest x Yale Lock e i rilevatori di fumo Nest Protect. Grazie a tale funzione, gli utenti non dovranno più spostare i singoli prodotti uno per uno. Un unico comando consente di completare l’operazione su tutti i dispositivi compatibili, inclusi più modelli di videocamere simultaneamente. La notizia arriva dopo alcuni problemi riscontrati con le Nest Cam di prima generazione. Dispositivi che in passato hanno sofferto di disconnessioni intermittenti durante la gestione tramite Google Home.

Google Home: ecco come si trasferiscono più dispositivi Nest insieme

Finora, il trasferimento dei dispositivi era un processo laborioso. Ogni dispositivo doveva essere selezionato e spostato manualmente, rendendo la migrazione lunga e ripetitiva per chi possiede un ecosistema Nest completo. Con la nuova opzione, invece, l’intera operazione si riduce a pochi passaggi, semplificando notevolmente l’esperienza per gli utenti.

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Google sottolinea che tale aggiornamento rende finalmente gestibili all’interno di Google Home tutti i prodotti Nest dal 2015. Si tratta della prima migrazione centralizzata. Un passo importante per chi attendeva una soluzione moderna e più efficiente. Per ora, però, la funzione è accessibile solo agli utenti del programma Public Preview, quindi non ancora a tutti. L’azienda non ha specificato dove trovare l’opzione nell’app, né ha condiviso screenshot illustrativi. Ma il rilascio per un pubblico più ampio è atteso nelle settimane o nei mesi prossimi.

La migrazione multipla annunciata da Google rappresenta un importante miglioramento per l’ecosistema. Una scelta che semplifica un passaggio che finora era stato complicato e poco pratico.