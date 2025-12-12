Android 16 QPR2 sorprende gli utenti Pixel: miglioramenti evidenti

L’arrivo di Android 16 QPR2 ha generato un’ondata di commenti positivi tra i possessori di smartphone Pixel, molti dei quali parlano di un aggiornamento sorprendentemente efficace. A riprendere il dibattito è stato un utente su Reddit che, dopo aver installato la nuova versione a inizio mese, ha definito il suo Pixel 8 Pro “più fluido che mai”. Secondo la sua testimonianza, animazioni, apertura delle app e transizioni di sistema risultano molto più rapide, quasi come se il dispositivo avesse ricevuto un upgrade hardware anziché un semplice update software.

A supporto delle sensazioni, l’utente ha citato anche risultati migliori nei benchmark, con incrementi registrati su Geekbench. Ma il punto più apprezzato riguarda la gestione termica. Il Pixel scalda meno, dissipa meno energia e mostra un’efficienza tale da far sembrare il dispositivo ringiovanito. Considerando che Pixel 8 Pro non è più un modello recente, l’effetto è ancora più evidente.

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Android 16 QPR2 convince, ma non manca qualche bug

La community ha raccolto numerose testimonianze positive, con utenti che hanno riscontrato benefici non solo su Pixel 8 e 8 Pro, ma anche su modelli più recenti come il 10 Pro, dove viene segnalato un netto miglioramento della batteria dopo l’aggiornamento.

Come spesso accade con gli aggiornamenti Google, però, non è tutto roseo. Molte persone hanno lodato le prestazioni superiori, ma altri segnalano la comparsa di bug che prima non erano presenti. Il più citato è quello legato all’Always On Display, che in alcuni casi mostra effetti di “sfarfallio” o comportamenti anomali. È un difetto già riconosciuto nelle scorse settimane e che Google dovrà correggere in una delle prossime patch.

Malgrado ciò, la percezione generale è che Android 16 QPR2 abbia avuto un impatto più positivo che negativo. Gli utenti parlano di un sistema più solido, più reattivo e più coerente, con un buon equilibrio tra consumi, prestazioni e temperature che sembra finalmente convincere.