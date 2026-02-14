Samsung Galaxy S25 scende di prezzo su Amazon: top di gamma compatto ad alte prestazioni

Il Samsung Galaxy S25 rappresenta l’evoluzione più raffinata della linea Galaxy in formato compatto, mantenendo un equilibrio estremamente avanzato tra ergonomia e potenza pura. Il dispositivo integra un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, capace di offrire una resa cromatica precisa, neri profondi e una fluidità evidente nella navigazione e nel gaming. La luminosità elevata consente una leggibilità ottimale anche sotto luce diretta, mentre il design con cornici sottili e struttura in alluminio conferisce solidità e un’estetica premium.

Sotto la scocca lavora il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM, una combinazione che garantisce reattività immediata, gestione fluida del multitasking e performance elevate anche con applicazioni grafiche intensive. Lo spazio di archiviazione da 512 GB (per la versione in offerta) permette di gestire librerie multimediali molto ampie senza compromessi, rendendo lo smartphone adatto anche a chi utilizza il dispositivo come strumento di lavoro. La batteria da 4.000 mAh supporta ricarica rapida e ricarica wireless, assicurando una giornata piena di utilizzo con margine di sicurezza.

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Fotocamera evoluta e connettività di nuova generazione

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP, affiancato da ottiche ottimizzate per versatilità e nitidezza. L’elaborazione computazionale avanzata migliora gamma dinamica e gestione delle basse luci, mentre la registrazione video ad alta risoluzione garantisce stabilità e dettaglio anche in movimento. L’integrazione di funzionalità AI consente ottimizzazione automatica delle scene, miglioramento dei ritratti e strumenti intelligenti per l’editing rapido direttamente dal dispositivo.

Sul fronte connettività, il supporto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e NFC assicura compatibilità con le reti più veloci e con accessori di ultima generazione. Il sistema operativo basato su Android con interfaccia One UI offre un ambiente fluido, personalizzabile e pensato per sfruttare appieno le capacità hardware del dispositivo, mantenendo un’interazione intuitiva e coerente.

Il prezzo attuale su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 512GB ha un prezzo di listino di 1.109 euro, ma al momento è disponibile su Amazon a 737,50 euro, con un risparmio di 371,50 euro rispetto al prezzo originale.