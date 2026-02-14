Il furto dell’account WhatsApp con un messaggio anche in Italia

Un elemento divenuto un bene imprescindibile durante la nostra giornata sicuramente è il nostro account WhatsApp, utilizzare l’applicazione infatti è diventata un’abitudine praticamente di chiunque poiché quest’ultima ci permette di restare aggiornati con le nostre persone care scambiando messaggi in tempo reale, elemento all’ordine del giorno per tutti.

L’account WhatsApp fa parte ormai della nostra identità digitale ed è diventato un bene importante, talmente importante che adesso fa parte degli oggetti del desiderio anche dei truffatori, questi ultimi infatti sono particolarmente interessati agli account WhatsApp comuni poiché possono essere nuovamente sfruttati per ulteriori truffe che risulterebbero molto più pericolose poiché portate avanti da account a prima vista legittimi.

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Sulla scia di quanto appena descritto in Italia è sbarcata una nuova truffa che punta proprio ad appropriarsi dell’account WhatsApp della vittima, di conseguenza tutte le persone devono prestare attenzione onde evitare di perdere il proprio account e ritrovarsi invischiati in truffe a proprio nome in modo assolutamente inaspettato.

La truffa che ti ruba l’account

La truffa che sta colpendo molti italiani ormai da diverso tempo segue un iter ben preciso e anche abbastanza subdolo, i truffatori contattano la vittima spacciandosi come dei comuni utenti qualsiasi, avvisano il malcapitato di aver inviato per sbaglio un codice sei cifre chiedendone la restituzione, la vittima effettivamente troverà un codice a sei cifre appena arrivato sul suo dispositivo, ma quest’ultimo non sarà lì per caso, si tratterà infatti della OTP che WhatsApp avrà generato per autenticare l’accesso all’account della vittima da parte dei truffatori, questi ultimi precedentemente infatti avranno provato ad accedere e WhatsApp avrà sicuramente generato tale OTP inviata però al numero della vittima, quella strategia serve a farsi recapitare l’OTP necessaria per completare l’accesso.

Se doveste notare tutti questi elementi, quando qualcuno vi contatta, ovviamente non ignorateli e anzi evitate di condividere codici a sei cifre con gli sconosciuti, potreste salvare il vostro account.