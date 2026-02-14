PlayStation Plus Extra e Premium: tutti i giochi PS4 e PS5 di febbraio e le novità annunciate per i prossimi mesi

Durante l’ultimo State of Play, Sony ha ufficializzato l’aggiornamento di febbraio per PlayStation Plus, confermando l’arrivo di nove nuovi titoli nei cataloghi riservati agli abbonati Extra e Premium. La novità di maggiore impatto è senza dubbio Marvel’s Spider-Man 2, disponibile su PS5 a partire da martedì 17 febbraio, che si candida a diventare il principale driver di engagement per il servizio in questo inizio anno.

La line-up era in parte già emersa nei giorni scorsi attraverso alcune indiscrezioni, ora confermate integralmente. Accanto all’esclusiva di punta firmata Insomniac, trovano spazio produzioni di generi diversi e rivolte a pubblici differenti, con un mix tra titoli recenti, esperienze narrative e brand consolidati.

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Marvel’s Spider-Man 2 spinge il catalogo Extra

Il debutto di Marvel’s Spider-Man 2 su PS Plus Extra rappresenta il cuore dell’aggiornamento di febbraio. L’inclusione di un titolo first party di questo peso nel catalogo rafforza la proposta valore del tier superiore del servizio, soprattutto per chi non aveva ancora acquistato il gioco su PS5. Insieme all’avventura supereroistica arrivano anche Test Drive Unlimited Solar Crown per PS5 e Neva, disponibile sia su PS4 sia su PS5. Spazio anche a Season: A Letter to the Future, esperienza narrativa pubblicata su entrambe le generazioni, e a due capitoli della saga RPG ambientata nell’universo Capcom: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e Monster Hunter Stories, entrambi su PS4. Completano il pacchetto Extra Venba per PS5, Echoes of the End: Enhanced Edition su PS5 e Rugby 25, disponibile su PS4 e PS5. Un’offerta eterogenea che copre racing, sportivi, avventure narrative e produzioni indipendenti.

Premium tra classici e anticipazioni 2026

Per quanto riguarda il tier Premium, febbraio introduce Disney Pixar Wall-E su PS4 e PS5, ampliando ulteriormente il catalogo dedicato ai classici. Sony ha inoltre anticipato i prossimi ingressi nella sezione retro: Tekken Dark Resurrection arriverà a marzo, mentre Time Crisis è previsto per maggio. Guardando più avanti, è stato annunciato che Big Walk sarà incluso al lancio tra i giochi mensili del tier Essential nel corso del 2026, accessibile quindi a tutti gli abbonati attivi. L’aggiornamento di febbraio consolida così la strategia di Sony di rafforzare progressivamente i cataloghi Extra e Premium con titoli di forte richiamo e con un’offerta capace di intercettare pubblici diversi. L’arrivo di un blockbuster come Marvel’s Spider-Man 2 all’interno dell’abbonamento segna un passaggio rilevante nel posizionamento del servizio, in un contesto sempre più competitivo nel mercato delle sottoscrizioni gaming.