Audi Q4 e-tron 2026: il restyling che cambia il SUV elettrico

Il restyling della Audi Q4 e-tron 2026 entra nella fase finale di sviluppo e le immagini catturate sulle strade innevate del Nord Europa consentono di osservare un modello ormai vicino alla configurazione definitiva. Il frontale adotta una calandra rivista nelle proporzioni, affiancata da un nuovo paraurti con prese d’aria più marcate e una griglia dalla trama a nido d’ape. Il linguaggio stilistico appare più tecnico, con linee tese che enfatizzano la presenza su strada. La zona posteriore mostra interventi differenti: paraurti ridisegnato e diffusore con un profilo più scolpito contribuiscono a un aspetto più moderno. I gruppi ottici anteriori e posteriori risultano ancora parzialmente coperti da adesivi, segnale di una possibile evoluzione della firma luminosa. Tra le novità attese figurano anche cerchi in lega inediti e nuove tinte carrozzeria, soluzioni che ampliano le possibilità di personalizzazione senza stravolgere l’identità del modello.

Abitacolo hi-tech e nuovo Audi Digital Stage

Le foto spia non rivelano l’interno, ma precedenti avvistamenti avevano già suggerito l’adozione dell’Audi Digital Stage, sistema già introdotto su altri modelli del marchio Audi. La plancia integra un pannello curvo che unisce il display da 11,9 pollici per la strumentazione digitale e lo schermo da 14,5 pollici dedicato all’infotainment. L’architettura promette un’interazione più intuitiva, con grafica aggiornata e una gestione più fluida delle funzioni di bordo. Tra gli optional potrebbe comparire un display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore, soluzione pensata per ampliare l’esperienza multimediale anche sul lato destro dell’abitacolo. Materiali e finiture non emergono dalle immagini, tuttavia l’impostazione lascia intendere un ambiente orientato alla digitalizzazione e al comfort visivo, con una forte integrazione tra strumenti e servizi connessi.

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Le informazioni ufficiali sui powertrain non sono state ancora diffuse, ma le anticipazioni indicano motorizzazioni più efficienti e batterie aggiornate. L’obiettivo dichiarato riguarda un incremento dell’autonomia e una riduzione dei tempi di ricarica, aspetti cruciali per la competitività nel segmento dei SUV elettrici compatti. Il progetto non si limita a ritocchi estetici: la revisione coinvolge anche la tecnologia di bordo e la gestione energetica, con un pacchetto di aggiornamenti che punta a rendere l’Audi Q4 e-tron più moderna sotto il profilo tecnico. Il debutto si avvicina e, con l’avanzare delle prove su strada, emergono segnali di un rinnovamento concreto, capace di incidere su design, interni e prestazioni elettriche senza perdere coerenza con lo stile del modello.