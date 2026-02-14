MediaWorld: OFFERTE straordinarie che schiacciano la concorrenza

MediaWorld ha il talento di trasformare le promo in appuntamenti da non perdere, mescolando design, velocità e divertimento digitale in un mix che incuriosisce anche chi pensava di essere già a posto così. Le offerte sono scelte in modo apposito e toccano davvero ogni device esistente. Uno degli aspetti migliori è che lo store in promo mette anche i brand più conosciuti ed allettanti che ci siano nel mondo tech! MediaWorld sa che la tecnologia piace quando sorprende e quando sembra pensata proprio per te, che sia per lavorare meglio, ascoltare musica senza rumori o organizzare la scrivania. Qui le promo sono sbalorditive, più che in un qualsiasi altro store!

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Tecnologia Apple

Nel capitolo delle occasioni firmate Apple, MediaWorld mette sul piatto dispositivi che parlano di potenza e stile senza freni. C’è l’iPhone Air 256GB Nero siderale a 899 euro, leggero e super reattivo per chi vive tra app e foto. Per chi crea contenuti, l’iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB e 256GB Argento scende a 1349 euro, perfetto per multitasking e grafica fluida. MediaWorld pensa anche al silenzio con le AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 169 euro, ideali per musica e chiamate ovunque. Gli amanti di sport e avventure trovano nell’Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio naturale da 49 mm a 899 euro un compagno affidabile. MediaWorld completa la scrivania con la Magic Keyboard Folio per iPad A16 11ª generazione a 279 euro e la Magic Mouse Multi-Touch nera a 99 euro, mentre chi disegna e prende appunti può puntare sulla Apple Pencil Pro a 135 euro. Tutto parla di praticità, stile e voglia di fare di più, con prezzi che invitano a scegliere senza troppi calcoli.