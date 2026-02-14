Microsoft Edge risolve il surriscaldamento sui dispositivi macOS

Ci sono casi in cui gli aggiornamenti software attirano particolarmente l’attenzione, soprattutto quando intervengono su problemi specifici. È il caso dell’ultima versione stabile di Microsoft Edge, la 144.0.3719.115, che per chi utilizza macOS potrebbe fare una differenza più concreta. Non si tratta di una release che introduce funzioni rivoluzionarie o interfacce ridisegnate. Qui il punto è un bug che, nelle settimane precedenti, ha fatto discutere parecchio. Diversi utenti hanno iniziato a notare comportamenti anomali durante attività ordinarie: navigazione leggera, poche schede aperte, nessun carico particolarmente pesante. Eppure la CPU risultava costantemente sotto stress, con picchi fino al 100%. Le conseguenze? Ventole sempre attive, temperature in aumento e, soprattutto sui portatili, autonomia che scendeva più rapidamente del previsto. Una situazione che genera un misto di frustrazione e preoccupazione.

Bug sui dispositivi macOS: Microosft Edge risolve il problema

Le prime avvisaglie sono emerse nei forum della community, dove vari utenti hanno descritto scenari simili. Non il classico caso isolato, ma un pattern riconoscibile: uso anomalo delle risorse di sistema anche con carichi minimi. In uno dei racconti più citati, un possessore di MacBook Pro da 16 pollici con chip M4 parlava di CPU saturata aprendo pagine web comuni.

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Nel changelog ufficiale, Microsoft ha descritto la correzione con il consueto linguaggio tecnico e conciso. Qui l’azienda ha parlato di un problema che causava la saturazione completa di un core della CPU su macOS in determinate condizioni. Una formulazione sobria, che però nasconde un impatto pratico non indifferente per chi si è trovato con ventole impazzite e batteria in affanno. Dunque, è evidente che il nuovo aggiornamento è stato pensato da Microsoft Edge solo per risolvere i bug riscontrati e migliorare le prestazioni del browser per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo macOS di Apple. Un aggiornamento che può sembrare poco innovativo, ma che può davvero fare la differenza.