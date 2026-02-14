AI.com venduto a 70 milioni di dollari

Certe notizie hanno un modo tutto loro di farsi notare. Un esempio emblematico è la vendita del dominio AI.com per 70 milioni di dollari. Non è semplicemente un record, è una dimostrazione evidente dell’attenzione riservata all’intelligenza artificiale. Dietro l’operazione c’è Kris Marszalek, fondatore e CEO di Crypto.com, che avrebbe versato l’intera cifra in criptovaluta a un proprietario rimasto anonimo. Secondo Larry Fischer, il broker che ha seguito la trattativa, il valore di AI.com risiede nella sua irripetibilità. Non esiste un vero sostituto: è breve e immediatamente riconoscibile. Eppure, la storia dei domini insegna prudenza. Un nome straordinario non garantisce automaticamente un destino altrettanto brillante. Il caso di Lamborghini e del dominio Lambo.com resta emblematico. Acquistato con intenti speculativi, finì poi ceduto gratuitamente dopo una battaglia legale. Ciò significa che il confine tra investimento geniale e azzardo costoso può essere sottilissimo.

AI.com: ecco i dettagli sul dominio più costoso di sempre

Nel frattempo, il dominio non è rimasto una semplice vetrina vuota. Il sito propone agenti di intelligenza artificiale personali. Quest’ultimi sono utilizzabili per attività quotidiane che spaziano dalla messaggistica alla gestione di app, fino a funzioni più ambiziose come trading azionario o supporto nella creazione di profili di dating. È un’offerta che strizza l’occhio all’idea dell’AI come un assistente universale, sempre presente.

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Considerando tali premesse, è emersa una curiosità non da poco. Quali modelli alimentano tali servizi? Non è ancora del tutto chiaro se la piattaforma utilizzi tecnologie proprietarie o soluzioni in licenza. Ma forse, almeno per ora, il punto fondamentale non è questo. Il vero messaggio sta nel prezzo pagato. La cifra pattuita per la vendita del dominio AI.com evidenzia come l’intelligenza artificiale abbia raggiunto un ruolo estremamente importante nel mercato. Il valore stabilito evidenzia come la percezione e il simbolo di una tecnologia può assumere un valore anche superiore a quello della tecnologia stessa.