Microsoft Edge su macOS: il bug del consumo CPU è stato riparato

È una di quelle cose che all’apparenza suona noiosa e tecnica, poi però ti rovina una giornata: ventole che urlano, batteria che si svuota in fretta e il portatile che diventa una stufa. Se usi Microsoft Edge su macOS, soprattutto su MacBook recenti, conviene aggiornare subito. Non per nuove funzioni scintillanti, ma perché l’ultimo update stabile mette una pezza a un problema che toccava direttamente autonomia e temperature.

Lo scenario era sempre lo stesso: navigazione tranquilla, poche schede aperte eppure la CPU saliva fino al 100 per cento. Risultato? Consumo anomalo di risorse, ventole costantemente attive, e un calo rapido della batteria. Gli utenti lo hanno denunciato sui forum ufficiali e in thread su Reddit, con addirittura un post di metà gennaio relativo a un MacBook Pro 16 pollici con chip M4 che ha fatto partire la discussione. La versione che risolve tutto è la 144.0.3719.115 rilasciata di recente sul canale stabile.

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Che cosa è successo e perché è importante aggiornare

Il bug non è un dettaglio tecnico per smanettoni. È una situazione capace di trasformare un laptop efficiente in un oggetto rumoroso e caldo, con evidenti ricadute sull’esperienza d’uso quotidiana. Gli utilizzatori hanno descritto sintomi coerenti: uso elevato della CPU sia con pagine statiche sia con attività leggere, surriscaldamento e consumo anomalo della batteria. Dalla ricostruzione emerge anche un problema di processo: il malfunzionamento era già stato segnalato nei canali riservati agli Insider circa due mesi fa, ma non sembra essere stato intercettato dagli sviluppatori prima dell’uscita pubblica della build difettosa. In pratica, un bug noto ma non corretto in tempo ha raggiunto gli utenti sul canale stabile e ha creato una moltiplicazione di segnalazioni.

Questo racconta due cose. Prima: anche i software che usiamo ogni giorno, progettati da grandi aziende, non sono immuni a errori che si manifestano soltanto in certe combinazioni hardware e software. Seconda: quando il problema coinvolge la CPU al 100 per cento, l’impatto non è solo tecnico. Si paga in comfort, in autonomia, e a lungo andare anche in usura del sistema di raffreddamento. Perciò l’aggiornamento non è opzionale, è consigliabile.

Come verificare e aggiornare Microsoft Edge

Se vuoi controllare subito la versione installata apri Edge, vai nel menu Impostazioni e cerca la voce Informazioni su Microsoft Edge. Il browser cercherà automaticamente aggiornamenti e, se è disponibile la versione 144.0.3719.115, la scaricherà. Riavviare il browser al termine è la mossa che disattiva il problema. Se preferisci un controllo manuale, puoi anche aprire Monitoraggio Attività e osservare i processi legati a Edge per vedere se la CPU rimane sospettosamente alta: vedi subito se qualcosa non va.

Un paio di accorgimenti pratici per chi lavora spesso lontano dalla presa di corrente. Prima di tutto chiudi estensioni non necessarie: a volte amplificano i guasti. Poi, se noti un consumo anomalo, prova a svuotare la cache e a riavviare il browser prima di cercare soluzioni più complesse. Se il problema persiste anche dopo l’aggiornamento, segnalarlo ai canali di supporto permette di tracciare casi isolati e aiutare gli sviluppatori a chiudere eventuali lacune residue.

Non è una storia da sottovalutare: il bug era abbastanza diffuso da generare discussioni fitte sui forum e sui social. Se usi un Mac portatile per lavoro o per studio, valuta l’aggiornamento come priorità. Non porta funzioni nuove ma ridà al computer quello che serve davvero: efficienza, temperature sotto controllo e una batteria che dura come deve durare.