Ghiacciaio dell’Apocalisse: una barriera fermerà l’innalzamento dei mari

Ghiacciaio Thwaites appare già dal nome come un segnale di allarme. Il soprannome Ghiacciaio dell’Apocalisse non è solo enfasi giornalistica: quello che accade nella sua struttura sta mettendo in subbuglio la comunità scientifica. Si assottiglia, si ritira e lo fa a ritmi che superano le previsioni più pessimistiche, con effetti che non restano confinati all’Antartide.

Perché il Ghiacciaio Thwaites è così importante

Questo immenso corpo di ghiaccio è responsabile di una quota sorprendente dell’innalzamento dei mari a livello globale. Oggi contribuisce a circa il 4 per cento dell’aumento annuo del livello del mare. Ma il dato più inquietante è quello proiettato: se dovesse subire un collasso totale, il livello degli oceani potrebbe salire di circa 65 centimetri. Un numero che, tradotto in termini concreti, significa milioni di persone costrette a ripensare tutto il proprio rapporto con la costa. Le comunità scientifiche osservano non solo lo spessore superficiale ma la struttura interna del ghiaccio, le crepe, i processi di scorrimento e, soprattutto, l’interazione con l’oceano sottostante. È proprio l’erosione dal basso che complica la situazione. L’acqua marina, più calda di quanto dovrebbe essere a quelle latitudini, scava, indebolisce e accelera processi che fino a poco tempo fa si pensavano molto più lenti.

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Le soluzioni al vaglio e la controversa tenda sottomarina

L’urgenza ha spinto un gruppo internazionale di ingegneri e ricercatori a proporre idee fuori dal comune. Tra le più discusse c’è il progetto di una sorta di tenda sottomarina ancorata al fondale, concepita per bloccare o deviare l’acqua oceanica calda che arriva sotto il ghiacciaio e ne accelera lo scioglimento. L’idea è tanto audace quanto problematica: costruire una barriera su scala colossale in un ambiente ostile, con correnti potenti, condizioni meteorologiche estreme e un accesso logistico complesso. I sostenitori sottolineano che si tratta di una delle poche opzioni praticabili per rallentare il processo in tempi utili. I critici rispondono con dubbi sulla fattibilità tecnica, i costi e gli effetti collaterali a lungo termine sull’ecosistema marino. Non mancano proposte alternative, meno invasive ma più lente, che puntano a ridurre il riscaldamento globale alla fonte, cioè tagliando emissioni e cambiando rapidamente i modelli energetici. Quel che è chiaro è che l’orologio continua a correre: ogni anno di ritardo rende più probabile uno scenario drammatico per le coste e per chi vive su di esse.

Cosa può aspettarsi il mondo

L’idea di perdere una porzione significativa del ghiacciaio equivale a dover ripensare città, infrastrutture e pianificazione costiera. Un aumento di livello del mare di decine di centimetri modifica le mappe di rischio in maniera permanente. Aumentano le mareggiate che penetrano più a fondo, la salinizzazione delle falde costiere e la perdita di terreni agricoli nelle zone più basse. Per molte isole e aree costiere del pianeta, anche aumenti apparentemente modesti si traducono in impatti socio economici pesanti. Per questo motivo l’interesse internazionale non è solo scientifico ma anche politico ed economico.