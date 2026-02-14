Terminato il supporto della vecchia architettura Apple HomeKit: cosa fare?

Per chi controlla luci, serrature e termostati con Apple HomeKit, la data segna una svolta operativa: il supporto alla vecchia architettura termina dopo rinvii e avvisi. La conseguenza riguarda stabilità e accesso remoto. Senza l’aggiornamento, le automazioni possono smettere di rispondere e l’app può perdere la capacità di governare gli accessori smart. La piattaforma di riferimento diventa Casa, presentata da Apple come una riprogettazione pensata per aumentare affidabilità e prestazioni, oltre a integrare nativamente Matter, lo standard che favorisce la compatibilità tra marchi diversi. La migrazione era rimasta opzionale per anni ed ora si trasforma in passaggio necessario per mantenere il controllo domestico via iPhone, iPad e Mac.

Come si aggiorna e cosa cambia in Apple HomeKit

L’aggiornamento parte dall’app Casa: nelle impostazioni, il comando di Aggiornamento software avvia la procedura e consente al sistema di completare la transizione. In alcune situazioni, la piattaforma può imporre l’operazione quando il dispositivo rispetta i requisiti minimi. Servono iOS o iPadOS 16.2, macOS 13.1 e watchOS 9.2 o versioni successive. Con la nuova architettura Apple HomeKit arrivano funzioni richieste da tempo, come l’accesso degli ospiti, la gestione degli aspirapolvere robot e la cronologia delle attività direttamente nell’app. La promessa riguarda una rete domestica più solida e tempi di risposta ridotti, grazie a una struttura che coordina meglio i flussi tra hub e accessori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La transizione introduce una limitazione pratica e cioè che l’iPad non funziona più come hub domestico. Il controllo centrale passa a Apple TV o HomePod. La seconda opzione non offre schermo, quindi la gestione visuale delle stanze resta affidata a iPhone e iPad come pannelli di comando. Chi utilizza versioni di sistema precedenti affronta un bivio tecnico, perché l’aggiornamento richiede hardware compatibile. Senza adeguamento, il rischio riguarda malfunzionamenti e perdita delle routine. La scelta di Casa punta a un ecosistema più coerente con Matter e con l’evoluzione dell’app, ma impone un riassetto degli strumenti di controllo.