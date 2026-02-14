Ho. Mobile rilancia: 100 giga sotto i 5 euro fino al 23 marzo

Ho. Mobile ha appena lanciato una nuova promozione che punta dritto alla convenienza. Fino al 23 marzo 2026 è possibile attivare una nuova tariffa che include 100 giga a un prezzo mensile inferiore ai 5 euro, pensata per chi vuole contenere la spesa senza rinunciare a un pacchetto dati generoso.

Cosa include la nuova offerta Ho. Mobile

La proposta è disponibile a 4,95 euro al mese e risulta ancora più vantaggiosa rispetto a quella lanciata a inizio anno. Nel dettaglio, l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 4G, con velocità fino a 60 Mbps. È previsto anche il traffico dati in roaming all’interno dell’Unione Europea, pari a 8,20 giga, utilizzabili senza costi aggiuntivi.

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Per quanto riguarda i costi iniziali, la SIM fisica è gratuita, mentre la eSIM è disponibile al prezzo di 1,99 euro. L’attivazione, normalmente fissata a 29,90 euro, è proposta in promozione a 2,99 euro. Alla sottoscrizione è richiesta una prima ricarica da 5 euro, dalla quale vengono scalati i 4,95 euro del primo rinnovo mensile.

A chi è dedicata e quali operatori sono esclusi

L’offerta è attivabile sia con nuovo numero, sia tramite portabilità, ma con alcune limitazioni. La migrazione è consentita da un ampio elenco di operatori virtuali, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Tiscali, Spusu e molti altri. Restano invece esclusi i clienti provenienti da Vodafone, Fastweb, TIM, WindTre, Very e Kena.

Un elemento interessante riguarda la portabilità: in questo caso, è previsto il primo mese gratuito, un incentivo che rende l’ingresso in Ho. Mobile ancora più conveniente.

Modalità di attivazione disponibili

La tariffa può essere attivata in tre modalità diverse. È possibile scegliere il pagamento online con spedizione della SIM a casa e attivazione tramite app, anche con SPID, oppure ritirare e attivare la SIM in edicola, pagando in contanti o con carta. In alternativa, si può optare per l’attivazione immediata tramite eSIM, completando l’intera procedura online.