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Ho. Mobile rilancia: 100 giga sotto i 5 euro fino al 23 marzo

Ho. Mobile propone un’offerta con 100 giga a 4,95 euro al mese fino al 23 marzo 2026 con minuti illimitati, 200 SMS e costi di attivazione ridotti.

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
Ho. Mobile rilancia: 100 giga sotto i 5 euro fino al 23 marzo

Ho. Mobile ha appena lanciato una nuova promozione che punta dritto alla convenienza. Fino al 23 marzo 2026 è possibile attivare una nuova tariffa che include 100 giga a un prezzo mensile inferiore ai 5 euro, pensata per chi vuole contenere la spesa senza rinunciare a un pacchetto dati generoso.

Cosa include la nuova offerta Ho. Mobile

La proposta è disponibile a 4,95 euro al mese e risulta ancora più vantaggiosa rispetto a quella lanciata a inizio anno. Nel dettaglio, l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 4G, con velocità fino a 60 Mbps. È previsto anche il traffico dati in roaming all’interno dell’Unione Europea, pari a 8,20 giga, utilizzabili senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda i costi iniziali, la SIM fisica è gratuita, mentre la eSIM è disponibile al prezzo di 1,99 euro. L’attivazione, normalmente fissata a 29,90 euro, è proposta in promozione a 2,99 euro. Alla sottoscrizione è richiesta una prima ricarica da 5 euro, dalla quale vengono scalati i 4,95 euro del primo rinnovo mensile.

A chi è dedicata e quali operatori sono esclusi

L’offerta è attivabile sia con nuovo numero, sia tramite portabilità, ma con alcune limitazioni. La migrazione è consentita da un ampio elenco di operatori virtuali, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Tiscali, Spusu e molti altri. Restano invece esclusi i clienti provenienti da Vodafone, Fastweb, TIM, WindTre, Very e Kena.

Un elemento interessante riguarda la portabilità: in questo caso, è previsto il primo mese gratuito, un incentivo che rende l’ingresso in Ho. Mobile ancora più conveniente.

Modalità di attivazione disponibili

La tariffa può essere attivata in tre modalità diverse. È possibile scegliere il pagamento online con spedizione della SIM a casa e attivazione tramite app, anche con SPID, oppure ritirare e attivare la SIM in edicola, pagando in contanti o con carta. In alternativa, si può optare per l’attivazione immediata tramite eSIM, completando l’intera procedura online.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!

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