Google Translate sta prendendo una piega inaspettata: non più solo strumento di traduzione, ma una sorta di chatbot AI improvvisato quando viene messo nella giusta situazione. La scoperta è semplice e brillante nella sua banalità tecnica, eppure ha già acceso discussioni su limiti, sicurezza e confini degli assistenti conversazionali.

Come funziona il trucco e perché sorprende

Negli ultimi giorni alcuni utenti hanno notato che la modalità avanzata di Google Translate può essere indotta a rispondere come farebbero Gemini o ChatGPT, invece di limitarsi a tradurre il testo. Il meccanismo sfruttato è noto come prompt injection: si affianca alla porzione da tradurre un testo già nella lingua di destinazione che, contenendo una domanda diretta, viene interpretato dal sistema come istruzione da eseguire. In pratica la frase da tradurre funge da contesto e il testo nella lingua di arrivo diventa il vero prompt. Risultato: al posto della traduzione arriva una risposta descrittiva a quesiti come Qual è il tuo scopo? e simili.

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Dal punto di vista tecnico non si è di fronte a un bug classico ma piuttosto a un comportamento emergente. L’algoritmo tenta di capire cosa fare con un input misto e, quando l’elemento che somiglia a una richiesta appare già nella lingua target, sceglie la via che sembra più coerente: rispondere. Non è un esito programmato per replicare conversazioni complesse, ma è sufficiente a generare scambi che somigliano a una chat. L’etichetta di “servizio di Mountain View hackerato” ha senso solo se per hackerare si intende manipolare le istruzioni per oltrepassare i confini impliciti del compito assegnato.

Implicazioni pratiche e questioni aperte

La faccenda non è solo curiosità tecnologica. Da un lato mostra quanto siano permeabili le interfacce linguistiche: strumenti pensati per mappare significati possono essere risemantizzati per dialogare. Questo potrebbe aprire scenari utili, per esempio test rapidi di prototipi conversazionali o modalità creative di interazione con traduzioni complesse. Dall’altro emergono rischi non banali. Se un servizio di traduzione può essere convinto a comportarsi come un assistente, diventa importante capire che limiti di sicurezza e policy sono aggirati, anche involontariamente. Questioni come disinformazione, fuga di istruzioni sensibili e uso improprio delle risposte automatizzate meritano attenzione.

Gli autori di modelli e le aziende dovranno valutare come separare nettamente il compito primario di un sistema dalla possibilità di essere reindirizzato verso attività non previste. Le contromisure non sono immediate: si parla di migliorare la contestualizzazione delle istruzioni, aggiungere filtri che riconoscano pattern di prompt injection e definire comportamenti fall back chiari quando l’input è ambiguo. Inoltre c’è una componente umana: la comunità degli utenti continuerà a esplorare e a segnalare questi limiti, trasformando esperimenti sociali in casi di studio utili agli sviluppatori.