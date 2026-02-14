Euronics è da SHOCK: scopri il volantino tech dagli sconti folli

Euronics è un vero mondo di possibilità dove puoi trovare di tutto, dagli elettrodomestici più pratici agli strumenti per la bellezza e la cura personale. Ogni reparto è pensato per rendere la vita più semplice e piacevole, senza rinunciare a stile e tecnologia. Con le promozioni di Euronics puoi aggiornare la cucina, migliorare la cura dei capelli, ottimizzare l’igiene orale e tenere la casa sempre perfetta, tutto con offerte convenienti. Tra prodotti innovativi e soluzioni smart, Euronics propone articoli pensati per chi cerca comodità, efficienza e risparmio. Dal momento in cui varchi le porte del negozio, guardi il volantino o navighi online, ti accorgi subito che Euronics offre un assortimento capace di soddisfare ogni preferenza e stile. Cosa comprerai stavolta?

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Soluzioni smart

In cucina, la HIGO Friggitrice elettrica ad aria digitale 8L FA-80 trasforma snack e ricette leggere in un gioco da ragazzi, disponibile al prezzo super di 89,90 euro. Per una colazione curata e veloce, il HIGO Tostapane con pinze TP-13 abbina praticità e design pulito, proposto a 39,90 euro. Chi ama la cura dei capelli può scegliere tra il ROWENTA Asciuga capelli HY8310F0-Nero, che garantisce performance da salone a 99,90 euro, e la tecnologia avanzata della DYSON Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT, pensata per uno styling preciso senza stress a 399 euro.

La salute orale trova il suo alleato nel ORAL-B Spazzolino elettrico IO6 SERIES, progettato per una pulizia profonda a 119,90 euro. Anche la casa e i suoi dettagli hanno il loro device: l’ARIETE Lavatappeti 2482 SPOT CLEANER HEAT PRO 750W rimuove macchie in un attimo ed è disponibile a 89,90 euro. Con queste offerte Euronics, aggiornare gli spazi e prendersi cura di sé non è mai stato così facile.