Unieuro: volantino con promozioni imperdibili per casa e cucina

Quando si parla di offerte smart e convenienti, Unieuro sa sempre sorprendere con le sue proposte più cool. Tra sconti imperdibili e prodotti dal design accattivante, lo store è il posto giusto per chi vuole rinnovare la casa senza pensieri. Le promozioni di Unieuro tutto ciò che si possa desiderare in un dispositivo tech a prezzi ultra interessanti, perfette per chi ama rendere la propria casa davvero più smart. Dalla cucina alla lavanderia, passando per il caffè e a persino il frigorifero, le soluzioni disponibili sono studiate per rendere ogni scelta più semplice e conveniente. Se stai cercando elettrodomestici affidabili e prestazioni garantite, queste offerte sono un vero must da non lasciarsi sfuggire.

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Offerte smart

In cucina, la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti è proposta a 479 euro, perfetta per chi ama mantenere lo spazio pulito e ordinato. Per chi ama sperimentare ricette senza complicazioni, il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 è in promo a 249,90 euro, ideale per dolci e arrosti sempre riusciti. Le cene con amici diventano più leggere grazie alla lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro oppure alla Whirlpool da incasso WIO, silenziosa e discreta, a 439 euro, mentre la precisione ai fornelli è assicurata dal piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR in offerta a 169 euro.

Con la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro e la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro cambia anche il caffè, due modelli pratici e dal design accattivante. In lavanderia, Unieuro propone la lavatrice Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, pensata per programmi rapidi e consumi equilibrati. Infine, per conservare meglio alimenti e freschezza, il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN è disponibile a 519 euro, unendo capacità e stile. Con Unieuro, ogni scelta diventa un upgrade intelligente e conveniente per tutta la casa.