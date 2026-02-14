Esselunga lancia un volantino speciale: offerte fantastiche e prezzi bassi

C’è un posto dove la spesa incontra la tecnologia e dove ogni corsia sembra aprire nuove scoperte. Esselunga è davvero un mondo di possibilità, capace di proporre di tutto, anche quando si parla di tech per la casa. Tra offerte lampo e marchi conosciuti, lo store diventa perfetto per chi vuole acquistare il top. Esselunga non si limita ai classici prodotti da dispensa: affianca elettrodomestici, accessori intelligenti e soluzioni pratiche che semplificano le giornate. Qui si vuole dare spazio a innovazione e al risparmio nello stesso carrello, con promozioni che fanno venire voglia di portate a casa di tutto e di più. Non è contemplare tornarsene a mani vuote! Corri a vedere le promo!

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Affari tech per la casa

Nel reparto elettrodomestici di Esselunga spiccano modelli pensati per unire prestazioni ed efficienza. La fantastica lavatrice Haier HW100B14979NEUIT è proposta a soli 549 euro, ideale per chi cerca cicli rapidi e consumi ridotti, mentre la stessa firma porta anche l’asciugatrice a 579 euro, perfetta per avere capi pronti senza attese. Per la cucina arriva il frigorifero combinato Samsung RB38C600DSA al prezzo wow 599 euro, capiente e tecnologico, pensato per organizzare gli alimenti con ordine. Chi punta al prezzo leggero può scegliere la lavatrice Hoover HW29AMBS al costo super di 349 euro, pratica e affidabile.

Nel reparto freddo trova spazio il frigorifero doppia porta statico Whirlpool W55T1 612W a 319 euro, dal look classico e dalla gestione semplice. Chiude il quadro la lavatrice Daya DSW81225M15A2 a 259 euro, compatta e adatta agli spazi ridotti. Con queste proposte Esselunga dimostra che tecnologia e convenienza possono viaggiare insieme, trasformando la visita in negozio in una caccia alle offerte più interessanti.