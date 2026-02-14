Home News
News

Esselunga lancia un volantino speciale: offerte fantastiche e prezzi bassi

Esselunga offre una mappa di prodotti tra cui elettrodomestici e accessori intelligenti per rendere la tua spesa più semplice.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
esselunga

C’è un posto dove la spesa incontra la tecnologia e dove ogni corsia sembra aprire nuove scoperte. Esselunga è davvero un mondo di possibilità, capace di proporre di tutto, anche quando si parla di tech per la casa. Tra offerte lampo e marchi conosciuti, lo store diventa perfetto per chi vuole acquistare il top. Esselunga non si limita ai classici prodotti da dispensa: affianca elettrodomestici, accessori intelligenti e soluzioni pratiche che semplificano le giornate. Qui si vuole dare spazio a innovazione e al risparmio nello stesso carrello, con promozioni che fanno venire voglia di portate a casa di tutto e di più. Non è contemplare tornarsene a mani vuote! Corri a vedere le promo!

Scopri le migliori promozioni Amazon e coupon esclusivi. Rimani aggiornato seguendo Codiciscontotech [entra qui subito] e Tecnofferte [apri adesso] su Telegram, dove codici sconto e offerte speciali ti aiutano a risparmiare su ogni acquisto intelligente.

Affari tech per la casa

Nel reparto elettrodomestici di Esselunga spiccano modelli pensati per unire prestazioni ed efficienza. La fantastica lavatrice Haier HW100B14979NEUIT è proposta a soli 549 euro, ideale per chi cerca cicli rapidi e consumi ridotti, mentre la stessa firma porta anche l’asciugatrice a 579 euro, perfetta per avere capi pronti senza attese. Per la cucina arriva il frigorifero combinato Samsung RB38C600DSA al prezzo wow 599 euro, capiente e tecnologico, pensato per organizzare gli alimenti con ordine. Chi punta al prezzo leggero può scegliere la lavatrice Hoover HW29AMBS al costo super di 349 euro, pratica e affidabile.

Nel reparto freddo trova spazio il frigorifero doppia porta statico Whirlpool W55T1 612W a 319 euro, dal look classico e dalla gestione semplice. Chiude il quadro la lavatrice Daya DSW81225M15A2 a 259 euro, compatta e adatta agli spazi ridotti. Con queste proposte Esselunga dimostra che tecnologia e convenienza possono viaggiare insieme, trasformando la visita in negozio in una caccia alle offerte più interessanti.

esselunga
esselunga
esselunga
esselunga
Screenshot
Screenshot
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.

Lascia un commento

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.