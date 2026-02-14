Google: Gemini ancora più facilmente accessibile da desktop Android

Da tempo Google lavora a una profonda trasformazione del proprio ecosistema desktop. Le indiscrezioni parlano di un possibile superamento di ChromeOS a favore di un Android completo per computer, pensato per avvicinare mondo mobile e ambiente da scrivania. Al centro di questo disegno compare Gemini, destinato a diventare un elemento strutturale dell’interfaccia. L’assistente non verrebbe più percepito come funzione accessoria, ma come presenza costante, pronta a intervenire durante le attività quotidiane. Un’indicazione chiara era già emersa da un annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn, dove si parlava di un sistema desktop progettato con l’AI come fulcro. Il progetto interno, noto come “Aluminum OS”, promette un’interazione continua tra software e intelligenza artificiale, con un’attenzione particolare a produttività e rapidità di accesso.

L’icona sempre visibile e i comandi rapidi

Nuovi dettagli arrivano dall’analisi della beta della Google app, versione 17.5, condotta da 9to5Google. Nel codice compaiono riferimenti a una Gemini icon posizionata nell’angolo in alto a destra dello schermo, accanto agli indicatori di rete e batteria. L’immagine richiama la scintilla già vista su smartphone con Gemini Live e suggerisce un accesso immediato all’assistente. Una combinazione di tasti, identificata come GoogleKey + Space, permetterebbe di attivare l’overlay in modo istantaneo. Le stringhe rinvenute parlano di supporto a scrittura, pianificazione e brainstorming, funzioni tipiche dell’uso desktop. La soluzione ricorda l’integrazione di Siri nella barra dei menu di macOS, ma con un’integrazione più profonda nel sistema.

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Dispositivi ed identità del nuovo ecosistema Google

L’idea di un desktop incentrato sull’AI si collega anche all’evoluzione hardware. L’esperienza già proposta sui Google Chromebook Plus potrebbe diventare la base di partenza per una nuova generazione di dispositivi. Tra le ipotesi circola quella di un Pixel Chromebook con un tasto fisico dedicato a Gemini, segnale di una scelta progettuale precisa. L’assistente, sempre disponibile, verrebbe consultato come strumento operativo e non solo come chatbot. Il risultato atteso è un ambiente capace di unire la flessibilità di Android con le logiche dei sistemi desktop tradizionali, offrendo un’interazione più diretta con documenti, finestre e applicazioni. Gemini assumerebbe così il ruolo di interfaccia trasversale tra utente e computer, trasformando il modo di accedere alle funzioni e di organizzare il lavoro digitale.