CoopVoce EVO 30 a 4,90€: 30 Giga e minuti illimitati!

Passare a un nuovo operatore telefonico spesso somiglia a una corsa a ostacoli tra clausole scritte in piccolo e promozioni che scadono dopo pochi mesi, ma l’approccio di CoopVoce con la sua EVO 30 sembra voler andare in una direzione diametralmente opposta. L’idea di fondo è quella di offrire un porto sicuro a chi è stanco dei continui rincari e cerca una tariffa che non richieda di controllare il conto ogni settimana. Con un canone fissato a 4,90 euro al mese, questa offerta mette sul piatto 30 Giga di traffico dati, minuti illimitati e ben 1000 SMS, puntando tutto su un concetto che oggi suona quasi rivoluzionario: il prezzo bloccato “per sempre”. Non si tratta di uno slogan pubblicitario lanciato per attirare l’attenzione, ma di un impegno verso la trasparenza che punta a eliminare alla radice il timore delle rimodulazioni improvvise.

CoopVoce EVO 30: 30 Giga e minuti illimitati a prezzo bloccato

La comodità di questa proposta inizia già dalla fase di attivazione, che cerca di venire incontro sia ai puristi della tecnologia sia a chi preferisce il contatto umano. Chi ama sbrigare tutto dal divano di casa può optare per la eSIM, la scheda virtuale che permette di attivare il piano in pochi minuti senza dover aspettare che il postino suoni alla porta. Per chi invece preferisce la classica SIM fisica, la spedizione è inclusa nel prezzo, oppure si può scegliere di ritirare il kit in uno dei tantissimi punti vendita Coop distribuiti sul territorio. Con un costo iniziale di 14,90 euro, che copre sia l’attivazione che il primo mese di servizio, si è pronti a navigare senza ulteriori grattacapi burocratici.

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Uno degli aspetti più interessanti, specialmente per chi ha la valigia sempre pronta, riguarda l’utilizzo all’estero. Spesso le offerte low-cost tagliano drasticamente i giga quando si varca il confine, ma EVO 30 permette di utilizzare l’intero pacchetto di 30 Giga anche in Unione Europea e nel Regno Unito per i primi trenta giorni di permanenza. È un dettaglio non da poco per chi viaggia per lavoro o per piacere e non vuole trovarsi a caccia di reti Wi-Fi pubbliche o costretto ad acquistare pacchetti dati temporanei a prezzi esorbitanti. La connettività poggia sulla solidità della rete 4G e include tecnologie ormai indispensabili come il VoLTE, che permette di telefonare mantenendo la qualità audio in alta definizione senza che la connessione internet si interrompa durante la chiamata.

EVO 30 rende i giga all’estero un problema del passato

Anche la gestione quotidiana della linea è pensata per essere il più fluida possibile. Attraverso l’applicazione dedicata si può tenere d’occhio il consumo dei dati e gestire i rinnovi, che avvengono in automatico ogni mese scalando il credito residuo. Per i più sbadati c’è sempre la possibilità di attivare la ricarica automatica, così da non rischiare di trovarsi con il telefono muto proprio nel momento del bisogno. In definitiva, CoopVoce non sta cercando di stupire con numeri da capogiro o promesse impossibili, ma sta offrendo un pacchetto equilibrato, solido e incredibilmente onesto. È la scelta ideale per chi vuole pagare il giusto per quello che usa davvero, avendo la certezza che quella cifra sulla bolletta non cambierà tra sei mesi.