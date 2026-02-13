WhatsApp più simile a Instagram: “Amici più stretti” in arrivo

Come sicuramente saprete Instagram, WhatsApp e Facebook appartengono tutte alla medesima casa madre Meta, l’azienda le gestisce in modo separato e indipendente, ma ovviamente facendo tutto capo alla stessa società non è poi così raro che i vari team di sviluppo traggono ispirazione l’uno dall’altro nel corso degli anni, molte funzionalità sbarcata infatti su un’applicazione sono poi alle volte arrivate anche sulle altre.

La novità di cui vi parliamo oggi descrive la lettera questo processo, i ragazzi di WhatsApp beta Info infatti analizzando l’ultima versione beta di WhatsApp hanno individuato il futuro arrivo di una funzionalità direttamente da Instagram, stiamo parlando della possibilità di selezionare una lista di amici più stretti, o forse in futuro contatti più stretti, che potranno visualizzare i nostri stati appositi per questi ultimi.

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La novità in arrivo

Ovviamente la analogia è presto detta dal momento che si tratta della medesima funzionalità attualmente disponibile su Instagram che ci permette di selezionare una lista di amici più stretti che potranno visualizzare delle storie apposite, in base a quanto emerso tale impostazione sarà attivabile tramite due percorsi indipendenti, il primo tramite le impostazioni generali di WhatsApp nella sezione apposita mentre il secondo all’interno delle impostazioni presenti nelle pagine dedicate agli aggiornamenti, così facendo potrete selezionare una lista e quando andrete a pubblicare uno stato potrete scegliere se pubblicarlo per tutti i contatti, oppure per l’appunto per quelli più stretti.

Al momento la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo esattamente quando arriverà né in fase di beta testing né in fase di roll out globale, sicuramente l’attesa non sarà troppo lunga dal momento che di base si tratta di una piattaforma già presente all’interno della famiglia Meta, ciò che conta è che si tratta sicuramente di una nuova opzione che consentirà una migliore e più capillare gestione dei propri contenuti e della condivisione di ciò che desideriamo con le persone che desideriamo.