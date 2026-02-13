Confronto delle tariffe 1Mobile, dalla più economica alla più ricca di servizi

Uno tra gli operatori telefonici virtuali, più in voga attualmente nel nostro paese è sicuramente 1Mobile. I motivi per cui viene sempre più scelto dai clienti, e che presenta un’ampia scelta di offerte, che rispondono alle diverse esigenze di tutti gli utenti.

Tra le promozioni attive nel pacchetto di 1Mobile si possono infatti trovare promozioni molto economiche, e promozioni che includono molti servizi. Inoltre, l’operatore telefonico virtuale è conosciuto dagli utenti per mettere a disposizione delle tariffe speciali per alcuni determinati periodi dell’anno. Ad esempio, durante il Black Friday sono presenti tariffe dedicate, e anche durante il periodo natalizio.

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Le tariffe da non perdere di 1Mobile

Al giorno d’oggi non è semplice individuare una tariffa che faccia al proprio caso e che risponda a delle esigenze precise sia in termini di prezzo sia in termini di servizi. 1Mobile riesce ad accontentare gli utenti sia in un senso che nell’altro, proponendo soluzioni ricche di dati, minuti ed SMS, ma rimanendo accessibili a tutti.

Tra le offerte più economiche a disposizione c’è Flash 120, tariffa in cui sono messi a disposizione 120 giga di traffico dati, minuti illimitati e 40 SMS. Il prezzo è davvero folle, perché è di soli 5,99 € al mese, uno dei costi più bassi presenti nel panorama delle telecomunicazioni.

Se si è alla ricerca di più servizi, mantenendo sempre il risparmio attivo, si può scegliere Speed 5G 150, con cui avere a disposizione 150 giga di traffico dati in 5G full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. In questo caso si deve fare una distinzione per il prezzo, che il primo mese e di soli cinque euro, mentre a partire dal secondo mese diventa di 6,99 €. Un’altra promozione simile da non perdere è Speed 5G 200, con 200 giga di traffico dati in 5G full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. Anche in questo caso il primo mese ha un costo di soli cinque euro, mentre a partire dal secondo mese l’offerta sale a 7,99 €.