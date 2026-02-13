Motorola Edge 60 Neo in forte sconto su Amazon: prezzo mai così basso

Le offerte smartphone su Amazon continuano a muovere il mercato, e tra le più interessanti del momento troviamo il Motorola Edge 60 Neo 8/256 GB, ora proposto a un prezzo decisamente più competitivo rispetto al listino ufficiale. Questo modello nasce per posizionarsi nella fascia medio-alta, combinando display pOLED fluido, fotocamera stabilizzata e ricarica rapida da 68W, ma oggi diventa particolarmente interessante grazie al taglio di prezzo. Il Motorola Edge 60 Neo integra un display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione 1.5K (1220 x 2670 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz, elemento chiave per chi cerca fluidità nella navigazione, nei social e nel gaming leggero. Il supporto HDR10+ migliora la gestione dei contrasti, mentre la luminosità elevata consente una buona leggibilità anche all’esterno. Sotto la scocca troviamo il MediaTek Dimensity 7400, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una configurazione che garantisce spazio e prestazioni adeguate per uso quotidiano, multitasking e contenuti multimediali. Il sistema operativo è basato su Android 15, con ottimizzazioni Motorola e funzioni AI integrate.

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Fotocamera stabilizzata, batteria 5000 mAh e certificazione IP68

Il comparto fotografico è guidato da una fotocamera principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica), che migliora nitidezza e gestione della luce. A supporto troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente è presente una selfie cam da 32 MP.

La batteria da 5000 mAh è compatibile con ricarica TurboPower da 68W, permettendo di recuperare energia rapidamente. Non manca la connettività completa con 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS, oltre alla certificazione IP68 contro polvere e immersioni accidentali.

Offerta Amazon: 110 € di sconto sul listino

Il Motorola Edge 60 Neo ha un prezzo di listino di 399 €, ma l’attuale offerta Amazon lo porta a 289 €, con un risparmio concreto di 110 €.

Uno sconto importante per uno smartphone 5G con 256 GB di memoria, display 120 Hz e ricarica ultra-rapida. Il prezzo attuale lo rende particolarmente competitivo nella sua fascia, soprattutto considerando la dotazione tecnica completa.