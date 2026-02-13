Il Google Pixel 10a supporterà FaceTime?

Il nuovo Google Pixel 10a sta per arrivare e, come sempre, stanno circolando diverse voci. Una delle ultime indiscrezioni riguarda FaceTime. Ciò significa che il Pixel 10a potrà supportare l’applicazione di Apple? La pagina ufficiale dello store Google dedica una sezione al passaggio a Pixel e tra i vantaggi spunta una frase che attira l’attenzione: “Continua a chattare in video, anche con FaceTime”. Considerando ciò è facile pensare che Google abbia trovato qualche escamotage per far funzionare la piattaforma di Apple su Android. Proprio come accaduto con AirDrop o con altre app “creative“. Al momento, però, non ci sono dettagli concreti sul possibile arrivo di FaceTime sui dispositivi Pixel 10a.

FaceTime arriva davvero sui dispositivi Google Pixel 10a?

Considerando le informazioni emerse a tal proposito, si è ipotizzato che probabilmente si parla della possibilità di partecipare a una videochiamata FaceTime tramite link di invito. Tale funzione è stata introdotta da Apple con iOS 15 e permette agli utenti Android di entrare in una chiamata, ma solo passando da un browser web. Ciò significa che avviare una chiamata FaceTime direttamente da un dispositivo Pixel resta impossibile, almeno per il momento.

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Riguardo la componente estetica, Google ha già mostrato i suoi nuovi Pixel 10a in una breve clip. Ciò senza, però, scendere nei dettagli tecnici. A colpire è la continuità con il design del Pixel 9a. Il retro del dispositivo risulta completamente piatto, dunque, senza sporgenze per la fotocamera. Una scelta che risulta insolita in un mondo di smartphone sempre più bombati. Tutti i dettagli ufficiali, comprese specifiche e prezzi, arriveranno il 18 febbraio, data in cui Google annuncerà il dispositivo. In tale occasione, probabilmente l’azienda aprirà anche i preordini dei nuovi smartphone. Nel frattempo, resta la sensazione che, per quanto il Pixel 10a possa avvicinare Android a certe comodità di iOS, FaceTime resta ancora un privilegio dell’azienda di Cupertino.