PlayStation 5: arriva un nuovo pad DualSense con cavo USB-C per PC

DualSense nuovo in arrivo per gli utenti PlayStation 5, ma non sarà disponibile in Italia. La notizia è appena arrivata da Sony: una nuova edizione del celebre controller per PS5 pensata per un pubblico molto specifico. Non cambia il pad nellʼhardware o nelle funzionalità principali, ma la confezione e lʼorientamento commerciale sono diversi.

Cos’è realmente questa versione e perché interessa ai giocatori su PC

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Sony propone un bundle dedicato esclusivamente al mercato giapponese. Dentro la scatola ci sarà un controller DualSense Wireless nella colorazione Midnight Black insieme a un cavo USB C verso USB C. Questo significa che il prodotto è pensato per chi gioca su computer e vuole tutto lʼoccorrente per collegare e ricaricare il pad senza cercare accessori separati. Il cavo permette sia la ricarica sia lʼutilizzo in modo cablato, utile quando il computer non dispone di un adattatore Bluetooth affidabile o si preferisce la latenza più bassa della connessione via filo.

È importante sottolineare che il controller incluso è esattamente lo stesso dispositivo che molti già possiedono accanto alla PlayStation 5. Le caratteristiche iconiche del DualSense come il feedback aptico e i grilletti adattivi non vengono modificate. Chi compra il bundle potrà usare il pad su PS5, su Windows e su MacOS allo stesso modo. La differenza sta nella presentazione commerciale e nella comodità out of the box per il giocatore PC.

Disponibilità, prezzo e cosa cambia per il mercato italiano

Il prezzo annunciato per il pacchetto in Giappone è di 11.480 yen. I preordini sono già aperti e la data di uscita fissata è il 5 marzo 2026. Curiosamente lʼarrivo sul mercato coincide con lʼuscita di Marathon, titolo che potrebbe alzare lʼattenzione sul periodo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino un lancio anche in altri territori. Da prospettiva europea e italiana, quindi, non esiste un percorso di vendita aperto per ora: la distribuzione resta limitata al Giappone.

Per chi sperava in un modello pensato appositamente per il pubblico locale, la scelta di Sony suona come una strategia mirata. Il bundle rende più semplice la vita ai giocatori che vogliono usare il DualSense esclusivamente su PC, senza però rappresentare una novità tecnica da importare a tutti i costi. Considerando la natura del prodotto, non è improbabile che alcuni rivenditori importino unità dal mercato giapponese, ma questo comporterebbe costi aggiuntivi e nessuna garanzia di distribuzione ufficiale in Europa.

Un dettaglio pratico: il cavo USB C verso USB C è un piccolo valore aggiunto per chi non ha già un cavo adatto. È un elemento che risolve due problemi in un colpo solo, ricarica e connessione stabile. Per gli utenti che già possiedono il pad e la console la proposta è quindi poco rilevante, mentre per chi si avvicina al mondo PlayStation partendo dal computer il bundle diventa una soluzione chiara e pulita.