ESA NanoTech: nuova proposta per il riscaldamento smart

Quando si parla di riscaldamento, spesso si pensa a qualcosa di statico. Come termosifoni, caldaie, impianti che fanno il loro lavoro in silenzio. Eppure, anche in tale ambito stanno arrivando soluzioni che cambiano il modo in cui si vive il comfort quotidiano. È il caso di G-radiant Plug&Play, presentata da ESA NanoTech. Azienda italiana che da anni lavora sulle applicazioni del grafene. Il centro della tecnologia è proprio tale materiale. Il grafene possiede caratteristiche fisiche davvero particolari. È estremamente resistente, leggero e, soprattutto, ha una conducibilità termica ed elettrica che lo rende ideale per applicazioni energetiche. Ciò significa sistemi che scaldano in modo più uniforme, si avviano rapidamente e richiedono meno energia rispetto alle soluzioni tradizionali. L’azienda punta su tali proprietà per offrire dispositivi radianti pensati per ambienti molto diversi tra loro: abitazioni, uffici, negozi e spazi pubblici. L’obiettivo è migliorare il comfort riducendo i consumi. L’azienda parla di una possibile diminuzione fino al 30%, un dato che non passa certo inosservato.

Nuova opzione con grafene per il riscaldamento presentata da ESA NanoTech

Un altro aspetto interessante riguarda l’assenza di emissioni elettromagnetiche e la quasi totale mancanza di manutenzione. A differenza dei sistemi più tradizionali, soggetti a usura nel tempo, tali dispositivi nascono per essere installati e utilizzati con logica “plug & play”: meno interventi e più immediatezza. La distribuzione in Italia avverrà attraverso l’e-shop di Repower, realtà conosciuta nel settore energetico e della mobilità sostenibile.

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La linea comprende diversi prodotti, ciascuno pensato per esigenze specifiche: dal paravento riscaldante alla pedana, passando per pannelli in metallo, tappetini e versioni rinforzate. ESA NanoTech insiste sul valore della propria ricerca e sulla volontà di superare i limiti dei materiali tradizionali. Mentre Repower evidenzia il suo entusiasmo per una collaborazione con un’eccellenza italiana. La quale conduce ad una novità per il riscaldamento con grande potenziale in termini di comfort ed efficienza per le imprese clienti. Riguardo i costi, il paravento riscaldante è proposto a 936 euro, la pedana a 820 euro e il pannello in metallo con relè a 755 euro. Per il tappetino invece si parla di 161 euro, il pannello metallo naked è venduto a 550 euro e infine il tappetino rinforzato a 439 euro.