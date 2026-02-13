Nuova scoperta NASA: i tunnel segreti sotto l’inferno di Venere

Tra i pianeti del Sistema Solare, Venere mantiene un’aura di mistero legata alle sue condizioni estreme e alla sua storia geologica. Le temperature prossime ai 460 gradi e la pressione atmosferica altissima rendono complessa qualsiasi osservazione diretta del suolo. L’interesse scientifico resta alto perché il pianeta, simile alla Terra per dimensioni, avrebbe conosciuto un’evoluzione molto diversa. Studi recenti indicano che sotto la superficie si nasconde una struttura inattesa: un’apertura larga centinaia di metri, individuata come conseguenza di un crollo del terreno, lascia intravedere un condotto che scende per oltre mezzo chilometro. Da questo indizio ha preso forma l’ipotesi di una vasta galleria sotterranea, osservata indirettamente attraverso segnali radar della NASA.

I dati storici della NASA che raccontano qualcosa di inaspettato

La scoperta deriva dalla rielaborazione delle immagini raccolte tra il 1990 e il 1992 dalla sonda Magellan della NASA. Le mappe originali mostravano soltanto la morfologia esterna, mentre nuove tecniche di analisi hanno consentito di interpretare le anomalie radar come tracce di una cavità interna. Le stime suggeriscono una possibile estensione di decine di chilometri, anche se solo il primo tratto risulta osservabile. La zona si colloca vicino a un grande apparato vulcanico, in un’area segnata da un passato di intensa attività. Gli studiosi concordano su un’origine naturale e indicano la struttura come un gigantesco tubo di lava, formato quando una colata si raffredda in superficie e continua a scorrere all’interno, lasciando vuoto il condotto.

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Fenomeni simili sono noti sulla Terra, in particolare nei distretti vulcanici, e sono stati individuati anche sulla Luna e su Marte. Su Venere, però, la scala appare molto più imponente. Tali ambienti attirano l’attenzione perché garantiscono una protezione naturale dalle radiazioni e dalle variazioni termiche, caratteristiche che li rendono preziosi per comprendere l’evoluzione geologica dei pianeti rocciosi. L’accesso diretto resta proibitivo a causa delle condizioni ambientali, ma nuove missioni robotiche condotte dalla NASA, e non solo, potrebbero avvicinarsi all’imboccatura per studiarne la composizione. Il gigantesco corridoio nascosto sotto la crosta venusiana emerge così come una delle scoperte più suggestive degli ultimi anni: una finestra su un mondo sotterraneo che racconta il passato violento del pianeta e alimenta l’immaginazione scientifica.