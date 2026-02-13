Bending Spoons investe sui talenti informatici: oltre un milione per gli studenti

Bending Spoons lancia un nuovo programma dedicato agli studenti di informatica. L’azienda italiana mette sul piatto fino a 1,5 milioni di euro complessivi. Nasce così la Bending Spoons Fellowship, rivolta a universitari in Europa e Regno Unito. L’obiettivo è sostenere i profili più promettenti lungo l’intero percorso accademico. Sono previste dieci borse di studio da 50 mila euro l’anno. Ogni contributo può essere rinnovato per un massimo di tre anni. Il valore totale per ciascun beneficiario può raggiungere 150 mila euro.

L’iniziativa punta a ridurre il peso delle preoccupazioni economiche. Gli studenti potranno concentrarsi su studio, ricerca e progetti personali. Non si tratta solo di un sostegno finanziario. Il programma include anche mentorship individuale. Ogni partecipante sarà affiancato da professionisti dell’azienda. È prevista inoltre la possibilità di svolgere un tirocinio estivo retribuito. L’esperienza pratica sarà facoltativa ma fortemente incoraggiata. L’idea è creare un ponte diretto con il mondo del lavoro. Bending Spoons rafforza così il proprio impegno nella formazione tecnica.

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Bending Spoons: mentorship, inclusione e selezioni al via dal 10 febbraio

La fellowship si inserisce in un percorso già avviato negli anni scorsi. Bending Spoons ha promosso ritiri tech e altri programmi internazionali. L’attenzione è rivolta anche ai gruppi sottorappresentati nel settore tecnologico. L’obiettivo è ampliare l’accesso alle opportunità di alto livello. A spiegare la visione è Costanza Mazzei, responsabile del programma. L’azienda vuole offrire risorse adeguate a talenti eccezionali. Libertà e supporto vengono indicati come elementi centrali dell’iniziativa.

Le candidature si sono aperte ufficialmente il 10 febbraio. I nomi dei selezionati saranno comunicati nel mese di giugno. Il processo di selezione si preannuncia competitivo. La proposta si rivolge a studenti con risultati accademici di rilievo. Conta anche la motivazione personale e la capacità progettuale. La fellowship rappresenta un investimento strategico sul capitale umano. In un mercato digitale sempre più competitivo, attrarre talenti è decisivo. L’iniziativa rafforza il ruolo di Bending Spoons nel panorama tech europeo. La società punta a costruire relazioni durature con i futuri professionisti. Il sostegno economico diventa così leva di crescita condivisa.