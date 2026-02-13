Samsung presenta ufficialmente il nuovo Galaxy A07 5G

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale in maniera piuttosto silenziosa un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy A07 5G. Quest’ultimo punta moltissimo all’autonomia, dato che può contare sulla presenza di una batteria molto grande pari a ben 6000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle delle sue caratteristiche.

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Samsung annuncia ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy A07 5G, ecco i dettagli

Samsung ha da poco presentato sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, questo smartphone punta molto sull’autonomia, grazie alla presenza di una batteria da ben 6000 mah. Gli utenti potranno anche usufruire del supporto alla ricarica rapida. Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha anche deciso di adottare un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300, un processore octa core da 2.4 Gzh.

Dal punto di vista estetico, l’azienda non ha voluto introdurre novità di rilievo. Sulla parte frontale dello smartphone è infatti presente un display con tecnologia IPS LCD con un piccolo notch a goccia centrale. Nel notch è collocato un sensore fotografico anteriore per i selfie da 8 MP. Sul retro, invece, teniamo due sensori fotografici posti a semaforo sulla scocca. Questi comprendono un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP.

Tornando a parlare di display, quest’ultimo ha una diagonale pari a 6.7 pollici ed ha una risoluzione massima pari ad HD+. Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone misura 167,4 × 77,4 × 8,2 mm, mentre il peso complessivo è di 199 grammi. Nel complesso, dunque, ci troviamo di fronte ad un altro smartphone di qualità e dalle caratteristiche tecniche tutto sommato buone per la sua fascia di prezzo.

Per il momento, comunque, l’azienda non ha rivelato dettagli utili riguardo alla sua disponibilità presso altri mercati mobile, tra cui quello italiano.